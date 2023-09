La soap opera di origini turche My home my destiny, disponibile in anteprima su Mediaset Infinity, continua ad appassionare i fan. Dagli spoiler si evince che il piano di Ozlem Tunahan Poyraz (Ebru Cündübeyoğlu), per far finire la storia d’amore tra suo fratello Baris Tunahan (Engin Ozturk) e Zeynep Göksu (Demet Özdemir), non andrà a buon fine. Baris, non appena Zeynep prenderà le distanze da lui con la convinzione che sia la cosa più giusta da fare, la sorprenderà facendole una romantica proposta di matrimonio.

Trame turche My home my destiny: Ozlem fa di tutto per far allontanare Zeynep

Nelle prossime puntate giungerà al termine il matrimonio tra Zeynep e Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol). A chiedere il divorzio sarà la ragazza, a causa dei continui atteggiamenti aggressivi e violenti di Medhi, che oltre a picchiare Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı), l’ex fidanzato della sorella Mujgan (Zeynep Kumral), segregherà la moglie in casa, vietandole di andare pure a lavoro.

Dopo diverso tempo qualcosa inizierà a cambiare in Zeynep, infatti il suo cuore inizierà a battere per il datore di lavoro Baris, ma a non gradire la loro relazione sentimentale, oltre alla madre Sakine (Zuhal Gencer) sarà Ozlem, la sorella dell’avvocato, che farà il possibile per far allontanare il fratello da Zeynep, soprattutto dopo che lo stesso rischierà di morire a causa di un attentato ai danni della ragazza.

Ozlem sarà disposta a offrire un anno di stipendio a Zeynep per convincerla a smettere di lavorare nell’ufficio della sua famiglia. La ragazza verrà messa davanti a un ultimatum e in un primo istante penserà che per il bene di Baris deve rinunciare a lui.

Un uomo ingaggiato da Ekrem finisce in carcere, Zeynep accetta di sposare Baris

Zeynep inizierà a ignorare Baris non presentandosi al lavoro, anche se sarà consapevole di amarlo. L’avvocato busserà alla porta della ragazza, ma ci sarà Nermin (Senan Kara). Vorrebbe parlare con Zeynep, ma alla fine dirà alla donna che la ragazza, vittima di una sparatoria organizzata da Ekrem, non corre più alcun pericolo, visto l’uomo ingaggiato dall'ex marito suo marito è finito dietro le sbarre.

A questo punto, tramite Nermin, Baris inviterà Zeynep a recarsi con lui a una cena importante. Lei si presenterà pensando si tratti di una cosa di lavoro, invece lui le mostrerà i ricordi della sua infanzia riposti all’interno di una scatola e dopo le dichiarerà il suo amore dicendole: “Ti prego sposami”. La ragazza, visibilmente emozionata, non penserà più di rinunciare a Baris e Zeynep accetterà di diventare sua moglie.