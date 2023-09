Terra Amara va in onda su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato di matrice turca raccontano che Umit, di comune accordo con Fikret, instaurerà una relazione extraconiugale con Demir ma finirà per perdere la testa realmente per l'imprenditore. Quando, però, Yaman deciderà di dare una nuova chance al suo matrimonio con Zuleyha, Umit si sentirà presa in giro e maturerà l'idea di farla pagare all'uomo continuando a ricevere sempre il sostegno del giovane Fekeli. Mujgan, d'accordo con Umit, lascerà un braccialetto della donna nell'automobile di Altun allo scopo che quest'ultima lo trovi e inizi a sospettare dei tradimenti del marito.

Fikret e Umit, infine, architetteranno un piano per farla pagare a Demir: la ragazza inscenerà il suo suicidio e quando Yaman cercherà di salvarla, ecco che il figlioccio di Ali Rahmet gli scatterà delle foto compromettenti.

Le direttive di Fikret e l'innamoramento di Umit nei confronti di Demir

Gli spoiler turchi di Terra amara evidenziano che Umit arriverà a Cukurova come alleata di Fikret, il quale a sua volta ce l'avrà col fratellastro Demir per aver avuto una vita agiata e serena rispetto a lui che non è stato riconosciuto da Adnan senior.

Sin da subito sarà palese che la new entry non sarà altro che un burattino nelle mani del giovane Fekeli, il quale muoverà le fila affinché Umit dica e faccia solo quello che vuole.

Il primo compito che Fikret affiderà a Umit sarà di intraprendere una relazione extraconiugale con Demir, ma tale storia clandestina finirà per far innamorare la ragazza dell'imprenditore.

Quando, poi, Demir le darà il benservito dicendole che vuole dare un'altra possibilità al suo matrimonio con Zuleyha, ecco che la voglia di rivalsa di Umit diverrà personale, anche perché Yaman le aveva promesso l'opposto, ovvero che avrebbe divorziato quanto prima da Altun.

Umit e Fikret attueranno un piano per incastrare Demir

Le trame di stampo turco dello sceneggiato che va in onda su Canale 5 anticipano che Umit, sulle prime, stringerà un'alleanza con Mujgan per vendicarsi di Demir, con la dottoressa che metterà un braccialetto nell'auto di Zuleyha al fine di far credere alla stessa che Yaman la stia tradendo.

Non avendo ottenuto risultati, Fikret e Umit architetteranno un piano diabolico. Umit, quindi, fingerà di togliersi la vita per mezzo di una dose eccessiva di farmaci e chiamerà Demir nella speranza che l'uomo provi a salvarla.

Quando, difatti, Yaman raggiungerà l'ex amante troverà la stessa che fingerà di essere in fin di vita con accanto un flacone vuoto di medicine, così Fikret prontamente scatterà delle foto compromettenti ritraenti il tanto odiato fratellastro.