Le anticipazioni delle puntate di Terra amara del mese di ottobre rivelano che ci sarà spazio per la resa dei conti finale tra Mujgan e Zuleyha in seguito alla morte di Yilmaz.

La dottoressa punterà il dito contro la sua rivale, accusandola di aver portato via gran parte dei soldi dell'eredità di Yilmaz che spettava al figlio Kerem Ali. La reazione di Zuleyha non si farà attendere, visto che finirà per perdere le staffe e cacciarla via.

Intanto Demir si avvicinerà sempre più a Umit e i due si ritroveranno a vivere dei momenti di passione insieme.

La resa dei conti finale tra Zuleyha e Mujgan: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, che andranno in onda durante il mese di ottobre in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che Zuleyha farà i conti con le infamanti accuse di Mujgan.

La dottoressa andrà su tutte le furie quando scoprirà che l'eredità di Yilmaz che spetta al figlio Kerem Ali è irrisoria rispetto agli oltre 30 milioni di lire turche che lei credeva di dover ricevere.

Per questo motivo si recherà furiosa da Zuleyha, e la accuserà di aver rubato quel denaro e di averlo sottratto all'eredità del suo bambino.

Zuleyha caccia via Mujgan dalla villa: anticipazioni Terra amara ottobre

Immediata la reazione di Zuleyha, che di fronte a tali accuse proverà a spiegare di essere completamente estranea i fatti e di non avere idea di dove siano quei soldi.

Mujgan, però, non vorrà credere alla versione dei fatti e ben presto si ritroveranno ai ferri corti.

La reazione di Zuleyha non si farà attendere: stufa delle illazioni mosse dalla nemica, la caccerà via dalla villa.

Le due ex donne di Yilmaz si ritroveranno ai ferri corti per questioni legate all'eredità dell'uomo e ben presto anche la perfida Behice non si farà scrupoli a puntare il dito contro Zuleyha.

Demir si ritrova a letto con Umit: anticipazioni Terra amara ottobre

Le anticipazioni delle puntate di Terra amara del mese di ottobre rivelano che ci sarà spazio anche per l'intrigante e misterioso rapporto tra Demir e Umit.

I due si mostreranno sempre più complici e ben presto si accenderà la fiamma della passione. Sarà così che Demir e Umit si ritroveranno a letto insieme. Tuttavia il ricco Yaman non sa che Umit non è la persona che dice di essere: la donna nasconde molti segreti legati al suo passato e col passare del tempo finirà per creargli numerosi problemi.