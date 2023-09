Nelle nuove puntate della soap opera turca Terra Amara in onda su Canale 5, il new entry Fikret Fekeli (Furkan Palali) svelerà finalmente la sua identità al fratellastro Demir Yaman (Murat Unalmis). Il ragazzo per vendicarsi del ricco imprenditore lo sequestrerà, prenderà una pistola e ne darà un'altra allo stesso, dopo avergli detto di essere il figlio illegittimo del loro defunto padre Adnan Yaman e raccontato la sua infanzia difficile. Fikret sarà pronto a sbarazzarsi del fratellastro, tuttavia alla fine non riuscirà a sparare il colpo.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir lascia Umit, Lütfiye arriva a Cukurova

Nei prossimi episodi in onda sul piccolo schermo italiano, Fikret farà capire la vera ragione per cui ha messo piede a Cukurova. Il ragazzo vorrà farla pagare al fratellastro Demir, poichè non potrà prendersela con il loro defunto padre Adnan Yaman non essendo più in vita. Fikret sarà disposto a tutto per portare a compimento la sua spietata vendetta per essere stato rifiutato da piccolo insieme alla madre Safiye. Per riuscire nel suo intento Fikret si servirà della complicità della nuova dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral), la quale conquisterà Demir. La donna cadrà nello sconforto totale, nell’istante in cui il ricco imprenditore a un certo punto deciderà di mettere fine ai loro incontri clandestini per rimanere con la moglie Zuleyha.

Mentre Fikret capirà che Umit si è innamorata veramente del suo fratellastro, in città arriverà la sua zia materna Lütfiye Duman (Hülya Darcan) dopo aver ricevuto la visita di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik): in particolare quest'ultimo chiederà alla donna di convincere il nipote a rinunciare alla guerra contro Demir.

Demir viene rapito, Fikret non ha il coraggio di uccidere il fratellastro

Purtroppo Fikret non abbandonerà il suo piano, visto che arriverà a sequestrare Demir: nello specifico quest’ultimo cadrà in una vera e propria trappola, poiché verrà colpito alla nuca perdendo i sensi dopo essere sceso dalla sua automobile con l’intento di aiutare un complice di Fikret.

Demir quando si risveglierà si troverà legato a una sedia, e capirà che il suo misterioso fratellastro non è altro che il nipote di Fekeli. Il ricco imprenditore dirà a Fikret di non credere affatto alla loro parentela, e riuscirà a mantenere la calma quando lo stesso gli dirà che loro padre Adnan in passato ha abbandonato sua madre Safiye dopo che il marito Musa aveva scoperto di essere stato tradito.

A questo punto Fikret libererà Demir e lo provocherà dandogli una pistola, per dare inizio ad un duello: il marito di Zuleyha getterà l’arma a terra e inviterà il suo rapitore a ucciderlo. Fekeli dopo non aver avuto il coraggio di colpire Demir, lo lascerà scappare.