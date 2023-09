Il finale della soap opera turca Terra amara si preannuncia parecchio movimentato. La protagonista assoluta Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) ritroverà la felicità al fianco del new entry Hakan Gumusoglu (Ibrahim Celikkol). A mettere il bastone tra le ruote alla coppia sarà Betul Arcan (İlayda Çevik), la figlia di Sermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), commettendo un terribile omicidio. La ragazza accecata dalla gelosia tenterà di togliere la vita a Zuleyha, la quale sfuggirà alla morte grazie all’intervento del nuovo fidanzato Hakan: quest’ultimo morirà dopo essere stato colpito da un proiettile al posto della sua amata.

Spoiler turchi, Terra amara: Zuleyha si fidanza con Hakan dopo la morte di Yilmaz e Demir

Negli episodi della quarta e conclusiva stagione della telenovela, si assisterà all’ingresso di Hakan, un uomo che tornerà a far battere il cuore della protagonista Zuleyha, dopo essere rimasta vedova di Demir (Murat Ünalmış) e aver perso l’amato Yilmaz (Uğur Güneş). L’uomo si rivelerà essere azionista della Yaman Holding e prima di conquistare la fanciulla si presenterà a lei facendole credere di chiamarsi Mehmet Kara. In poco tempo intraprenderà una relazione con Zuleyha, fino ad arrivare a chiederle di sposarlo.

Anche questa volta la felicità avrà poca durata per la donna, a causa dell’arrivo a Cukurova di Betul, la figlia di Sermin e Sabahattin (Turgay Aydın).

In particolare la ragazza proverà odio nei confronti di Zuleyha, poiché non riuscirà ad accettare che si sia fidanzata con Hakan.

Hakan muore al posto di Altun, Betul e Abdulkadir vengono arrestati

Betul per impedire a Altun di diventare la moglie di Hakan si presenterà alla tenuta della stessa con l’intenzione di ucciderla.

A intervenire in soccorso di Zuleyha ci penserà proprio il suo amato facendole da scudo con il suo corpo, proprio nell’istante in cui la nuova rivale farà partire un colpo di pistola seppur erroneamente. A rimanere ferito sarà Hakan perdendo i sensi all’istante e la sua promessa sposa cadrà nello sconforto totale. Mentre Zuleyha farà ricoverare il fidanzato in ospedale d’urgenza, Betul riuscirà a far perdere le sue tracce dandosi alla fuga con il suo complice Abdulkadir (Erkan Bektaş).

Le condizioni di salute di Hakan saranno subito gravi e per questa ragione nel giro di qualche ora esalerà l’ultimo respiro facendo sprofondare nella disperazione Altun. Quest’ultima rimarrà nuovamente da sola e sarà decisa a farla pagare a tutti coloro che l’hanno fatta soffrire. La fanciulla si metterà alla ricerca di Betul e Abdulkadir e scoprirà che sono in procinto di superare il confine. Grazie a Zuleyha, la figlia di Sermin e il suo complice finiranno dietro le sbarre del carcere. A questo punto Abdulkadir sarà condannato alla pena di morte, invece Betul si vedrà costretta a rimanere in prigione per ventiquattro anni. Infine Altun chiuderà per sempre con l’amore, e si dedicherà ai figli Adnan e Leyla.