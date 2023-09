Gli spoiler Usa Beautiful relativi alle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Finn proverà a scappare dalla clinica dove è ancora ricoverato. Sheila non permetterà che ciò accada e, completamente fuori controllo, atterrerà il figlio facendogli perdere i sensi.

Nonostante ciò, Finn non si arrenderà e continuerà la sua disperata lotta per liberarsi dalle grinfie di Sheila, che lo tiene in ostaggio. Il suo obiettivo è quello di correre da Steffy che, come tutti, lo crede morto. Che cosa succederà?

Beautiful: Sheila racconta la peggior bugia a Finn nelle nuove puntate

Il disperato tentativo di Sheila di tenere sotto controllo Finn, sperando che la riconosca e la ami come madre, la porterà a compiere azioni alquanto discutibili.

Dopo aver messo fuori gioco Li, Sheila dirà a Finn che la sua madre adottiva è morta con la speranza che possa affezionarsi a lei, unico suo punto di riferimento.

Per caricare ancora di più la dose, Sheila mostrerà al figlio il suo certificato di morte: che senso avrebbe tornare alla vita reale se tutti non lo cercano più? Un abile stratagemma psicologico che metterà in difficoltà Finn. Tuttavia, il peggio sta per arrivare.

Finn rischia di morire per colpa di sua madre Sheila

Nelle prossime puntate di Beautiful Sheila userà il defibrillatore su Finn dopo una sua crisi, che lo metterà in serio pericolo. Sappiamo che Carter è un'infermiera, ma non certo capace di usare un defibrillatore.

Per sua fortuna e con l'aiuto del complice Mike, si eviterà la tragedia ma Finn, dopo che si sarà ripreso, capirà che deve agire il prima possibile se vuole salvarsi.

Finn raccoglierà tutte le sue forze, nonostante sia debole fisicamente e consumato dal dolore per la morte della madre adottiva Li, ignaro che sia una bigia di Sheila.

A quel punto, ci sarà uno scontro epico tra Finn e la perfida madre Sheila, che avrà la meglio.

Quando Steffy scopre che Finn è vivo in Beautiful?

Le anticipazioni rivelano che l'unico obiettivo che darà forza a Finn sarà quello di far sapere a Steffy che è vivo.

Ed ecco che, alzandosi dal letto, proverà a fuggire.

Davanti a lui si metterà Sheila che, nel panico, gli farà un'iniezione contro la sua volontà che gli farà perdere completamente i sensi. La battaglia per la libertà è ancora lunga.

Come svelano gli spoiler, però, arriverà il tanto atteso momento: Steffy rivedrà Finn che riuscirà a scappare dalla clinica, anche se prima succederanno molti altri eventi che lo metteranno in serio pericolo.

Nel frattempo, Steffy prenderà la decisione di farsi ricoverare in una clinica psichiatrica, non riuscendo a reggere al dolore per la mancanza di Finn.

Ricordiamo che tutte le puntate di Beautiful possono essere riviste in replica su Mediaset Infinity.