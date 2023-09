Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra amara che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Ali Rahmet Fekeli si recherà in Germania dove scoprirà che suo nipote Fikret conosceva Umit già prima del suo arrivo a Cukurova e i due avevano una storia.

Anticipazioni Terra amara: Fikret si nasconde in casa di Umit

Le anticipazioni di Terra Amara svelano che Fikret dimostrerà di avere dei sensi di colpa per aver provocato un infarto a suo zio. Ali Rahmet infatti troverà dell'ordigno esplosivo nello studio segreto di suo nipote tanto da accusare un attacco cardiaco.

Fortunatamente l'anziano impresario si riprenderà dopo una settimana di ospedale. Fikret a questo punto deciderà di sotterrare l'ascia da guerra nei confronti di Demir dopo aver scoperto che la relazione tra sua madre Safiye e Adnan senior era desiderata da entrambi e non frutto di un abuso. Per questo motivo, Fikret deciderà di preparare i bagagli e far ritorno in Germania a leccarsi le ferite. Tuttavia, il giovane cambierà presto idea quando Demir tappezzerà tutta Cukurova di manifesti dove verrà resa nota la storia d'amore tra Adnan senior e Safiye. Fikret accecato dall'ira si nasconderà in casa di Umit meditando un'atroce vendetta.

Sevda scopre che la direttrice dell'ospedale è sua figlia Ayla

Nelle prossime puntate della soap opera, Umit accetterà di unirsi a Fikret per fare la guerra a Demir dopo che l'ha lasciata per dare una seconda chance al legame con Zuleyha. Il giovane a questo punto consiglierà alla direttrice dell'ospedale di far credere al ricco imprenditore di aver intenzione di suicidarsi tramite una telefonata.

Ovviamente, Demir correrà a casa di Umit per cercare di impedirle di porre a termine il gesto estremo. Nel frattempo, Fikret scatterà delle foto apparentemente compromettenti ai due personaggi che il mattino successo invierà a Zuleyha. Fortunatamente il pacchetto verrà intercettato da Sevda, la quale non esiterà ad affrontare Umit dove scoprirà con grande sorpresa che non è altro che sua figlia Ayla che aveva abbandonato da bambina.

Ali Rahmet scopre che suo nipote aveva avuto una storia d'amore con Umit

Intanto, le bugie di Fikret rischieranno di venire a galla prima del previsto. A tal proposito, Ali Rahmet andrà ad Amburgo alla ricerca di notizie di suo nipote. In Germania, l'anziano impresario scoprirà che Fikret non ha mai lasciato Cukurova grazie ad una rivelazione di un collega. L'uomo inoltre apprenderà che il ragazzo aveva avuto in passato una storia d'amore con Umit.