Terra amara prosegue con nuovi appuntamenti su Canale 5 e le anticipazioni di venerdì 29 settembre annunciano grandi novità.

Demir incontrerà per la prima volta Umit, una donna molto affascinante in difficoltà con la sua auto. Yaman si fermerà per darle il suo aiuto e tra i due nascerà subito una sintonia. Quando Demir le chiederà informazioni sulla sua vita, però, la nuova arrivata sarà vaga. Umit si recherà in ospedale e sarà nominata primario al posto di Mujgan che sarà molto delusa. Behice consolerà sua nipote invitandola ad aprire un suo studio medico a Istanbul.

Anticipazioni di Terra amara: Demir affascinato da un'altra donna

Demir si troverà sulla strada per andare al lavoro quando vedrà un'auto fermarsi sulla banchina. Yaman andrà subito a chiedere se ci sia bisogno di aiuto e con sua sorpresa vedrà scendere dalla macchina una donna bellissima. Demir si offrirà di cambiare la ruota bucata e lei accetterà di buon grado. Yaman sarà molto colpito dal fascino della nuova arrivata che sarà anche molto gentile, offrendosi di pagarlo per il disturbo.

Anticipazioni puntata di venerdì 29 settembre: Umit non parlerà di sé a Demir

La puntata di Terra amara in onda venerdì 29 settembre vedrà in primo piano l'arrivo di Umit a Cukurova. La prima persona che la donna incontrerà sarà Demir che dopo averla aiutata le chiederà qualcosa di lei. Umit sarà molto vaga e oltre al suo nome non rivelerà altro a Yaman.

Tra i due ci sarà una stretta di mano e sarà subito evidente una forte complicità. Dopo aver risolto il suo problema con l'auto, Umit saluterà Demir e si recherà all'ospedale di Cukurova dove incontrerà Mujgan.

Mujgan delusa per l'arrivo della nuova primaria si sfogherà con Behice

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di venerdì 29 settembre Mujgan riceverà una pessima notizia dal direttore dell'ospedale.

La dottoressa apprenderà che il Ministero della Salute non ha scelto lei per l'incarico da primaria, ma Umit Kahraman. Quando Mujgan vedrà arrivare una giovane donna nel suo studio, penserà che si tratta di un'assistente infermiera e si sfogherà con lei. Mujgan le parlerà della sua delusione rispetto alla nomina, per lei ingiusta, del nuovo primario. La dottoressa si renderà conto solo in un secondo momento che la donna con cui sta parlando è proprio Umit e si scuserà con lei.

Al suo ritorno a casa, Mujgan parlerà con Behice di quanto è accaduto e la zia avrà subito una soluzione. Il progetto della donna sarà il trasferimento a Istanbul con il denaro dell'eredità di Yilmaz. Behice suggerirà a sua nipote di aprire uno studio tutto suo nella grande città.