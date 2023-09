Nelle prossime puntate di Terra amara, in onda su Canale 5, la verità sulla morte di Sevda inizierà a venire a galla. Sarà Demir a svelare a Züleyha tutto quello che è successo e lo farà a causa del ricatto che gli ha fatto Ümit: se non le permetterà di vivere a Villa Yaman, andrà dritta dalla polizia e lo denuncerà per l'omicidio della madre.

Demir salva Ümit dal carcere

Demir dovrà far fronte a molte difficoltà durante le prossime puntate di Terra Amara. In primis aiuterà Ümit a non finire in carcere per l'omicidio della madre. Infatti lui è l'unico testimone del delitto e Sevda, prima di esalare l'ultimo respiro, gli ha chiesto di proteggere la figlia e di impedire che finisse in prigione.

Per questo Demir occulterà il cadavere di Sevda, lo seppellirà in un luogo segreto e senza denunciare Ümit alla polizia, ma la ragazza gli sarà grata di tutto ciò? Assolutamente no.

Züleyha non sopporta che Ümit viva con loro e minaccia di andarsene

Ümit andrà a Villa Yaman e con l'intenzione di restarci. Demir non avrà nessuna intenzione di averla in casa, ma Ümit lo ricatterà: se non la lascerà vivere con lui, andrà alla polizia e lo denuncerà per l'omicidio di Sevda.

Züleyha arriverà a casa e scoprirà che cosa sta succedendo, anche se non completamente, visto che Demir ometterà la parte del ricatto. Proprio per questo motivo non capirà perché il marito le debba permettere di vivere a casa loro, così deciderà di lasciare la villa.

Demir rivela a Züleyha i dettagli sulla morte di Sevda

Demir proverà a fermarla, ma senza successo, così sarà costretto a confessarle la verità: se Ümit non rimane a vivere insieme a loro, lui potrebbe finire in carcere. Züleyha rimarrà scioccata: perché Demir dovrebbe finire in carcere? Allora il marito le confesserà ciò che è successo.

"Sevda è morta", inizierà così il racconto di Demir. Tutto ciò è accaduto dopo che lui ha dato dei soldi e un'auto a Sevda e Ümit per lasciare Çukurova. La dottoressa si è molto arrabbiata con lui, al punto che gli ha sparato contro, ma Sevda gli ha fatto da scudo, dando la vita per lui.

Demir teme di finire in carcere per l'omicidio di Sevda

Demir spiegherà a Züleyha che nell'ultimo periodo è stato strano proprio per questo motivo, anche perché si è dovuto occupare dell'occultamento del corpo di Sevda. A ogni modo, nonostante non sia il colpevole del delitto, rischia grosso e potrebbe essere accusato di essere il responsabile di tutto.

Züleyha proverà a incoraggiarlo affinché la verità venga fuori. Demir, però, sarà certo di una cosa: nessuno crederebbe che sia stata Ümit a uccidere la madre e non lui, in più la polizia nutre già dei sospetti sul suo conto: come finirà la vicenda?