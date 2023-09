Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara previste nel corso dei prossimi mesi su Canale 5, rivelano che si arriverà alla tragica uscita di scena di uno dei volti simbolo della soap opera, amatissimo dal pubblico.

Trattasi di Fekeli che, dopo aver scoperto la verità sull'identità del ricco Hakan, si ritroverà ad affrontare Abdulkadir e i suoi uomini, ma andrà incontro ad un esito finale a dir poco drammatico.

Per lui non ci sarà niente da fare e, la notizia della sua morte, spezzerà il cuore di Zuleyha, che lo aveva sempre considerato un padre di cui poter fidarsi.

Fekeli scopre la verità su Hakan: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara previste nella fascia pomeridiana di Canale 5, rivelano che Fekeli inizierà ad avere dei seri dubbi sul conto di Hakan, l'uomo che ha fatto breccia nel cuore di Zuleyha.

Per tale motivo, quindi, il padre di Yilmaz deciderà di indagare sul conto di questo uomo misterioso e alla fine scoprirà che sta mentendo a tutti in merito alla sua vera identità.

A quel punto, quindi, Fekeli si dirà pronto ad intervenire in prima persona e vorrà affrontare gli uomini di Hakan, capitanati da Abdulkadir.

Peccato, però, che il piano di Fekeli lo porterà a fare i conti con un finale a dir poco amaro, che stravolgerà per sempre le vite dei suoi cari.

Fekeli viene ritrovato morto: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara previste su Canale 5, rivelano che Abdulkadir non si farà problemi ad assassinare Fekeli dopo aver scoperto che l'uomo intende smascherare i piani di Hakan.

Il papà di Yilmaz verrà ritrovato morto all'interno della sua vettura, a distanza di qualche ora dalla sua sparizione.

Fekeli verrà ucciso con una siringa avvelenata e il suo corpo, in seguito, verrà riposto nuovamente all'interno della sua automobile, così da far sembrare che sia morto di infarto.

Zuleyha disperata per la morte di Fekeli: anticipazioni Terra amara

Ben presto la notizia si diffonderà in tutta Cukurova: Zuleyha, che in quel momento si trovava insieme ad Hakan, correrà subito all'obitorio per il riconoscimento dell'uomo.

La donna si mostrerà a dir poco disperata e affranta nel dover dire addio per sempre ad una delle persone che le è stata maggiormente vicina nel corso della sua vita.

E, in generale, anche per tutte le persone che popolano villa Yaman, sarà un vero e proprio colpo al cuore scoprire che Fekeli non c'è più.

In questo modo, quindi, il pubblico di Terra amara si ritroverà a dover salutare per sempre un altro dei volti di punta della soap, prima di arrivare al gran finale di sempre della quarta stagione, previsto nel corso del 2024 in prima visione assoluta su Canale 5.