Il 15 settembre é andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello 2023 che ha visto l'ingresso degli ultimi sei concorrenti. Le new entry sono andate ad aggiungersi ai 15 gieffini entrati nella diretta dello scorso lunedì. Ebbene, per tutti é già tempo di pagelle. Sbirciando il sentiment del pubblico sul web, i concorrenti più apprezzati sembrano essere Fiordaliso e Alex Schwazer. Non sembra convincere molto invece la new entry Lady fagiana, nome d'arte di Valentina Modini.

Grande Fratello, le new entry della seconda puntata

C'era molta attesa per la messa in onda della seconda puntata del Grande Fratello 2023, soprattutto per scoprire l'identità dei nuovo concorrenti che sarebbero andati ad aggiungersi ai 15 già entrati nella casa lo scorso lunedì.

Ebbene, la curiosità é stata soddisfatta, visto che nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha chiamato uno per uno questi sei nuovi inquilini, alcuni dei quali Vip. Tra i personaggi noti, hanno fatto il loro ingresso la cantante Fiordaliso, l'attore di Ciro Petrone. Per la quota Nip invece, sono entrati Claudio Roma, Valentina Modini, Heidi Baci e Arnold Cardaropoli. Il pubblico, stando ai primi commenti apparsi sul web, è rimasto piacevolmente sorpreso e colpito da queste new entry. Qualcuno ha però fatto notare che in realtà, qualcuno dei Nip non é proprio un volto sconosciuto. Ad esempio il 22enne Arnold è seguito su TikTok da ben 700mila follower.

Le pagelle: voto 7 per Fiordaliso

Tra i concorrenti che hanno colpito il pubblico da casa nel corso della seconda puntata, c'è ad esempio la cantante Fiordaliso.

In effetti è una delle poche vere Vip presenti nel bunker di Cinecittà. Ha fatto sorridere la sua battuta appena varcata la porta rossa, quando, abbracciando Grecia Colmenares, le ha detto: "Vieni qui Topazia mia". Solo per questo si merita un bel 7.

Voto 9 per Alex Schwazer: il campione che non ti aspetti

Tra i concorrenti più apprezzati di questa edizione, c'è anche il campione olimpico Alex Schwazer.

La sua storia aveva già colpito il pubblico nella prima puntata. Vedendolo in questi primi giorni di reclusione all'interno della Casa del Grande Fratello, i telespettatori non possono fare altro che continuare ad apprezzarlo. Vedendo i video trasmessi durante la seconda diretta, si é capito che oltre che ad essere un atleta con la A maiuscola, é pure una persona divertente e autoironica.

Voto alto per lui: un 9.

Lady fagiana, ovvero Valentina non convince: voto 4

Valentina é una delle new entry di questa seconda puntata del Grande Fratello. Si é presentata come una persona nomale, una 'montanara' stile Giselda. Peccato che la normalità é sparita quasi immediatamente, nel momento in cui ha rivelato di avere un nome d'arte, ovvero Lay fagiana. Prima di varcare la porta rossa di Cinecittà si è lasciata andare a delle 'massime' coniate da lei stessa del tipo: "Nella botte piccola c'è il vino buono nella botte dorata c'è Lady fagiana". Il primo impatto, non é stato esaltante. Per questo in pagella si becca un 4.