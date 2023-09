Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana, Il Paradiso delle Signore, che racconta gli amori di alcuni dipendenti di un centro commerciale della Milano anni 60. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 18 al 22 settembre 2023, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16:05 circa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul nuovo impiego di Ciro, sulle dimissioni di Lucia, sui problemi di Adelaide con la figlia, sulla nuova linea di moda di Vittorio, sulla rivelazione di Matteo a Marcello, sulla scoperta di Umberto.

Agata vuole lavorare al Paradiso

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore ci segnalano che Ciro sarà molto emozionato all'idea di affrontare il suo primo giorno di lavoro al Gran Caffè Amato. L'uomo farà di tutto per essere all'altezza delle aspettative dei suoi titolari, non riuscendoci del tutto. Salvatore, infatti nutrirà dei dubbi su di lui ma sarà disposto a concedergli più tempo grazie al consiglio di Armando. La famiglia Puglisi avrà molte difficoltà ad abituarsi ai ritmi di vita di Milano, molto diversi da quelli della loro città originaria. Lucia darà all'improvviso le dimissioni dal Paradiso, mettendo in agitazione Maria che sarà costretta a cercare una nuova Venere. La sua scelta ricadrà sulla sorella Agata ma il padre si opporrà categoricamente.

Le due sorelle riusciranno a trovare un modo per sistemare la situazione. Alla fine però il padre scoprirà l'inganno delle sue figlie e andrà su tutte le furie. Sentendosi in colpa, Agata si rifiuterà di presentarsi al Paradiso, scatenando il panico fra i dipendenti.

Irene vorrebbe che Alfredo facesse il modello

Adelaide subirà un forte crollo emotivo dovuto alla lontananza forzata dalla figlia Odile.

Marcello si renderà conto del suo malessere e si offrirà di aiutarla, venendo però respinto ogni volta. Nel frattempo, Umberto inizierà a preoccuparsi per la salute della contessa e deciderà di andare a trovarla. Lì però verrà cacciato in malo modo da Marcello, gelosissimo nei suoi confronti. Nonostante ciò, Guarneri non si arrenderà e deciderà di scoprire cosa sta succedendo ad Adelaide, venendo a sapere la verità su di lei e la figlia Odile.

Matteo Portelli cercherà nuovamente di parlare con Marcello, riuscendoci. Nel corso del loro confronto l'uomo confesserà di essere il suo fratellastro. Barbieri rimarrà sconvolto dalla notizia e tenterà di contattare la sorella in Australia per avere più informazioni sulla loro famiglia.

Vittorio Conti riuscirà a trovare l'idea giusta per portare avanti la nuova linea maschile del Paradiso. Irene proporrà Alfredo come modello per la copertina del Paradiso Market. Nel tentativo di attirare l'attenzione di Elvira, Salvatore chiederà a Vittorio di poter posare insieme all'amico. Più tardi, tutte le iniziative del giovane Amato verranno stroncate dalla stessa Elvira che gli rivelerà di non essere interessata a lui. Dopo aver ricevuto l'ennesimo rifiuto da Marcello, Matteo andrà a trovare la madre in clinica. In questo modo i telespettatori verranno a conoscenza della loro storia.