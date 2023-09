Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per un po' di colpi di scena legati in primis alle vicende di Yilmaz.

L'uomo si ritroverà a fare i conti con un incidente stradale che avrà delle conseguenze nefaste sulla sua vita portandolo nel giro di pochi giorni alla morte.

Tuttavia, prima di esalare l'ultimo respiro, Yilmaz riuscirà a strappare un'importante promessa al suo rivale storico Demir, al quale chiederà di non tradirlo.

Yilmaz in condizioni gravi: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara rivelano che la morte di Yilmaz sarà uno dei colpi di scena clamorosi della terza stagione.

Gli spettatori e appassionati della soap opera turca Mediaset dovranno prepararsi a dire addio per sempre ad uno dei volti di punta della soap opera, protagonista di uno dei triangoli sentimentali più appassionanti e seguiti.

Yilmaz infatti si ritroverà coinvolto in un drammatico e spaventoso incidente stradale che lo porterà a perdere il pieno controllo della sua vettura.

Le sue condizioni di salute, fin dal primo momento in cui verrà soccorso, appariranno estremamente complicate e i medici non saranno affatto positivi.

Yilmaz chiede una promessa a Demir: anticipazioni Terra amara

Yilmaz dovrà essere sottoposto ad un delicatissimo intervento col quale si spererà di poter risolvere i suoi problemi e riuscire in questo modo a salvarlo.

Le anticipazioni di Terra amara, però, rivelano che le cose non andranno nel verso sperato: ben presto sorgeranno infatti delle complicazioni che renderanno tutto ancora più rischioso.

Yilmaz riuscirà a riprendersi per qualche giorno e a quel punto chiederà di poter vedere anche il suo nemico Demir, al quale chiederà delle cose ben precise.

L'uomo, infatti, implorerà Demir di prendersi cura della sua famiglia nel momento in cui non ci sarà più: non deve badare solo al piccolo Adnan, ma anche a Leyla, la bambina frutto dell'unione tra Yilmaz e Mujgan.

Yilmaz chiede a Demir di non tradirlo, anticipazioni Terra amara

Demir, profondamente colpito dalla richiesta di Yilmaz, giurerà di non tradire la sua parola e confermerà la volontà di prendersi cura della sua famiglia nel momento in cui il suo cuore smetterà di battere per sempre.

Si assisterà così all'uscita di scena di uno dei volti di punta della soap opera turca Mediaset.