Diverse novità accadranno nel corso delle future puntate di My home my destiny, in programma nell'estate 2024 sui teleschermi di Canale 5.

Gli spoiler turchi dello sceneggiato segnalano che Faruk (Naz Göktan) chiederà a Emine di diventare sua moglie. La notizia del fidanzamento però non piacerà affatto a Sultan, la madre della promessa sposa.

Anticipazioni My home my destiny: Faruk costretto a sposare Seline per interesse

Le anticipazioni di My home my destiny rivelano che Faruk sarà messo di fronte a una drammatica scelta poco dopo l'inizio della convivenza con Emine (Naz Göktan).

Il padre infatti lo convincerà a sposare Seline per interesse. Inizialmente, il rampollo cercherà di rifiutarsi per poi cedere di fronte alle insistenze della giovane. Faruk infatti deciderà di incontrare la ragazza all'oscuro di Emine. Un segreto che tuttavia avrà vita breve visto che la figlia di Sultan scoprirà che il suo fidanzato sta vedendo un'altra donna. Il giovane a questo punto ammetterà di aver dovuto accettare la volontà di suo padre che voleva un matrimonio d'interesse. Nonostante questo, il rampollo prometterà a Emine di fare in modo che la cerimonia non vada in porto.

Per questo motivo, Faruk chiederà alla figlia di Sultan una pausa di riflessione tanto da convincerla a trasferirsi in un'altra abitazione.

Da lì a poco accadrà un altro imprevisto per la giovane coppia.

Faruk chiede la mano di Emine

Nelle future puntate della serie tv, Emine diventerà una sorta di amante per Faruk. Allo stesso tempo il rampollo nasconderà a Seline di essere già impegnato sentimentalmente. L'uomo a questo punto rivelerà a Emine di stare agendo in questo modo dato che non vuole perdere i benefici offerti dal padre senza i quali non potrebbe offrirle una vita agita.

Con il passare del tempo, Faruk apparirà stanco della doppia vita. Per questo motivo, il rampollo deciderà di inginocchiarsi davanti a Emine per chiederle la mano dopo averle donato un costosissimo anello di fidanzamento.

Sultan non è felice del fidanzamento della figlia

Emine sarà al settimo cielo e si precipiterà dalla madre Sultan per comunicarle che tra poco diventerà la moglie di Faruk.

Purtroppo la commerciante non apparirà per nulla felice visto che sospetterà che il rampollo la stia nuovamente prendendo in giro. Un pensiero che corrisponderà alla realtà visto che Faruk continua a mantenere due relazioni contemporaneamente.

Emine scoprirà l'inganno del promesso sposo? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera per scoprire come evolverà questa storyline ambientata in Turchia.