Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che, dopo la morte di Yilmaz, si aprirà un nuovo capitolo della vita di Zuleyha.

La donna si ritroverà a dover trovare la forza per reagire a quanto le è successo: fondamentale da questo punto di vista sarà la presenza di Demir che saprà darle tutto il supporto necessario.

Brutte notizie, invece, per Mujgan: la dottoressa di Cukurova si ritroverà ad andare incontro ad un tragico destino.

La nuova vita di Zuleyha dopo l'addio a Yilmaz: anticipazioni Terra amara prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara previste nel corso delle prossime settimane in prima visione assoluta su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per la nuova vita di Zuleyha dopo la morte del suo amato Yilmaz.

Zuleyha, a distanza di un po' di mesi dal tremendo lutto che l'ha letteralmente stravolta, troverà il coraggio per andare avanti e riprendere in mano le redini della sua vita e lo farà in primis per i suoi figli.

Un ruolo importantissimo, dopo questo cocente lutto, sarà quello di Demir: l'uomo offrirà tutto il suo supporto e il suo sostegno alla donna, senza risultare invadente.

Zuleyha scopre di amare Demir: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Gli spoiler delle prossime puntate di Terra amara rivelano che Zuleyha inizierà a guardare Demir con occhi diversi e si renderà conto, per la prima volta, che il suo ex marito è cambiato per davvero e che non è più l'uomo scontroso e burbero del passato.

Tale cambiamento spingerà Zuleyha a fare una scoperta clamorosa: la donna si renderà conto di essersi innamorata per davvero di Demir e di voler provare a costruire un vero rapporto con lui, dato che ai tempi del loro matrimonio il suo cuore batteva forte solo per Yilmaz.

Situazione diversa, invece, per Mujgan: le anticipazioni di Terra amara rivelano che la dottoressa prenderà in considerazione l'ipotesi di lasciare per sempre Cukurova per poter trasferirsi ad Istanbul assieme a suo figlio e iniziare un nuovo percorso lavorativo.

La tragica morte di Mujgan: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Per tale motivo, quindi, comunicherà la decisione a Fekeli e gli chiederà di tenere il bambino per qualche giorno, perché prima vuole recarsi da sola ad Istanbul per fare un sopralluogo.

Fekeli, seppur con gran dolore perché in questo modo non potrà più vedere spesso il piccolo Kerem Ali, accetterà la proposta della donna, ma il destino le giocherà un bruttissimo scherzo.

L'aereo sul quale viaggerà Mujgan precipiterà e tutti i passeggeri moriranno sul colpo. La notizia della morte della donna lascerà sconvolti Fekeli, Fikret e tutti gli abitanti di Cukurova che avevano conosciuto la donna in ospedale.