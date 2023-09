La soap opera di origini turche Terra Amara prosegue la sua messa in onda. Negli episodi dal 21 al 24 settembre 2023, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) si ricrederà in maniera positiva sul nemico Demir Yaman (Murat Ünalmış). L’anziano uomo sarà riconoscente al ricco imprenditore per aver aiutato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) a uscire dall'auto in fiamme, e per questa ragione gli dirà di considerarlo un figlio.

Puntata di Terra amara del 21/09: Gaffur deciso a trasferirsi in Germania

La trama sull’episodio che occuperà Canale 5 giovedì 21 settembre svela che Saniye (Selin Yeninci) si infastidirà nell’istante in cui l’anziana Azize (Serpil Tamur) a causa della sua demenza senile scambierà Sevda (Nazan Kesal) per Hasene, la defunta sorella di Hunkar (Vahide Perçin).

Nel contempo Gaffur (Bülent Polat) avrà il sostegno della moglie, quando le annuncerà di voler iniziare una nuova vita in Germania. Ali Rahmet Fekeli mentre si troverà in compagnia di Celal, apprenderà che il suo figlioccio Yilmaz ha perso il controllo della sua vettura.

Episodio del 22 settembre: Yilmaz lotta tra la vita e la morte

Dalle anticipazioni sulla puntata in programma venerdì 22 settembre, si segnala che Yilmaz verserà in delle gravi condizioni di salute dopo il ricovero in ospedale.

A un certo punto l’uomo si sveglierà miracolosamente e vorrà ricevere la visita dei figli Adnan e Kerem Alì: i bambini saranno accompagnati dalle rispettive madri Zuleyha (Hilal Altinbilek) e Mujgan (Melike İpek Yalova), che approfitteranno della situazione per mettere fine alla loro ostilità.

Demir nel frattempo si conquisterà la stima da parte degli abitanti di Cukurova, per aver salvato la vita a Yilmaz.

Spoiler del 23 settembre: Akkaya perdona Demir prima di morire

Nell’episodio che verrà trasmesso sabato 23 settembre, Yilmaz farà dei miglioramenti e Behice (Esra Dermancıoğlu) non sarà affatto sollevata dalla notizia.

Demir si scuserà con Yilmaz per tutto il dolore che gli ha causato, il quale dopo averlo perdonato gli chiederà di prendersi cura di Zuleyha e Adnan se lui dovesse morire. Fekeli grato a Yaman per aver rischiato la via per Akkaya, inizierà a vederlo come un figlio.

La situazione precipiterà quando Yilmaz si aggraverà all’improvviso, ma prima di morire farà in tempo a esprimere tutto il suo amore per Zuleyha.

Trama del 24 settembre: Adnan e Yaman danno l’ultimo saluto a Yilmaz

Gli spoiler dicono che Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e Fusun (Yeliz Doğramacılar) saranno convinte che Behice si sia assentata al funerale di Yilmaz per non esultare di gioia pubblicamente: la darklady infatti sarà certa che sua nipote Mujgan riceverà presto l’eredità del defunto marito.

Per concludere Demir e Adnan daranno l’ultimo saluto a Yilmaz, e Fekeli dirà al ricco imprenditore di considerarlo alla stregua di un figlio.