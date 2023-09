Nuove avventure attendono i personaggi di Terra Amara che, nella settimana dal 18 al 22 settembre, resteranno con il fiato sospeso per le condizioni di salute di Yilmaz. Proprio quest'ultimo resterà coinvolto in un brutto incidente che lo vedrà lottare tra la vita e la morte.

Tutto avrà inizio in seguito ai progetti di vita che l'uomo e la sua amata Zuleyha avranno in serbo di realizzare. All'improvviso il piccolo Kerem Ali avrà un infortunio e Yilmaz non esiterà a precipitarsi da lui. Lungo la strada Yilmaz avrà un terribile incidente d'auto davanti allo sguardo di Demir.

Nonostante la loro rivalità, Yaman lo tirerà fuori dall'auto e lo porterà in ospedale. Questa vicenda spingerà Mujgan e Zuleyha a smettere di farsi la guerra e Demir a fare una promessa importante al suo rivale Yilmaz.

Anticipazioni Terra amara dal 18 al 22 settembre: Yilmaz in drammatiche condizioni dopo l'incidente

Yilmaz e Zuleyha vorranno stare insieme dopo le mille peripezie vissute. I due innamorati sogneranno di sposarsi e vivere in una magnifica villa insieme al loro bambino Adnan. Kerem Ali resterà con Mujgan mentre la piccola Leyla con Demir. Le cose, però, prenderanno una piega infausta quando Nazire convocherà urgentemente Yilmaz perché Kerem Ali si farà male. Nel tragitto per recarsi dal figlio, Yilmaz si scontrerà con un'auto davanti agli occhi di Zuleyha e Demir.

I due non perderanno tempo a soccorrere Akkaya, il quale verrà portato in ospedale in drammatiche condizioni. La sua vita sarà sospesa ad un filo. Intanto Fikret indagherà per scoprire il motivo che ha spinto Yilmaz a cedere le sue proprietà alla defunta Hunkar, per questo motivo farà un doccio gioco.

Saniye pronta a seguire Gaffur in Germania, Mujgan e Zuleyha fanno pace

Con Sevda sempre più ambientata nella villa degli Yaman, Saniye continuerà a disapprovare la sua presenza, rifiutandosi di obbedirla. Ad un tratto la nonnina confonderà Sevda per la sorella di Hunkar, Hasene, la quale ha perso la vita in maniera tragica alcuni anni prima.

Infastidita, Saniye inizierà a valutare di trasferirsi in Germania insieme al marito Gaffur.

Spazio alle ricerche inarrestabili sul vero assassino di Hunkar. Le anticipazioni di Terra amara svelano che Fekeli non avrà intenzione di lasciar perdere l'accaduto ma, durante un confronto con Celal, verrà a sapere del grave incidente di Yilmaz. Per quest'ultimo non ci sarà nient'altro da fare che aspettare. I suoi cari veglieranno su di lui quando, per miracolo, riaprirà gli occhi e chiederà di vedere i figli. Sarà in tale circostanza che Mujgan e Zuleyha deporranno l'ascia da guerra per il bene dei bambini.

Terra amara spoiler: Yilmaz e Demir si fanno una promessa importante

Tutta Cukurova verrà a sapere che Demir non ha esitato a salvare la vita al suo rivale Yilmaz.

Questo gesto porterà Fekeli a rispettare e stimare il figlio di Hunkar. Alla fine giungerà la lieta notizia e Yilmaz sarà dichiarato fuori pericolo. Soltanto Behice non gioirà per la notizia. A questo punto Demir e Yilmaz non proveranno più rancore l'uno per l'altro e faranno un patto: badare alle rispettive famiglie a vicenda qualora uno dei due dovesse morire. Rasit donerà un anello di fidanzamento a Fadik.