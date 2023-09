In Terra Amara Demir Yaman (Murat Unalmis) farà un bellissimo gesto nei confronti del defunto rivale Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), dopo aver messo fine alla relazione extraconiugale intrapresa con la dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral). L’imprenditore approfitterà della festa di compleanno del figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat), per far sapere che il bambino avrà il nome del padre naturale .

Fikret Fekeli (Furkan Palali) invece attuerà la sua spietata vendetta contro il fratellastro Demir, innescando un terribile incendio nella stalla della tenuta Yaman dopo aver liberato tutti gli animali.

Spoiler turchi, Terra amara: Zuleyha e Yaman festeggiano il compleanno di Adnan

Le anticipazioni sulle nuove puntate, raccontano che Demir e Zuleyha (Hilal Altinbilek) organizzeranno la festa di compleanno del piccolo Adnan in un circolo di Cukurova: tra gli invitati ci saranno l’anziana nonnina Azize (Serpil Tamur), Sevda (Nazan Kesal), Sermin (Sibel Tascioglu) e l’intera servitù della tenuta. Altun e Yaman chiederanno anche a Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) e a Mujgan (Melike Ipek Yalova) di prendere parte all’evento.

Durante i festeggiamenti si presenterà Ümit su invito di Zuleyha, la quale continuerà a ignorare che la dottoressa abbia avuto una tresca clandestina con suo marito Demir.

Demir cambia il nome del figlio Adnan, Fikret appicca un incendio

A proposito di Demir, stupirà tutti coloro che saranno presenti nell’istante in cui farà un regalo ad Adnan in onore del defunto Yilmaz. In particolare il ricco imprenditore annuncerà di aver cambiato il nome del figlio al comune della città, dandogli quello del compianto padre biologico Yilmaz: Altun non riuscirà a trattenere le lacrime per la troppa emozione, e dimostrerà di amare Demir.

Umit invece si renderà conto ulteriormente di non avere alcuna possibilità di riconquistare Yaman.

All’improvviso Gaffur (Bulent Polant) interromperà la festa, e comunicherà al padrone Demir di aver rischiato di perdere la vita poiché le stalle della tenuta sono state incendiate: l’ex capomastro ovviamente non saprà che ci sia lo zampino di Fikret con l’accaduto, determinato più che mai a farla pagare al fratellastro Demir per il rifiuto di loro padre Adnan Yaman (Osman Kabakçı) di crescerlo in passato. Sempre dagli spoiler turchi, però si evince che Yaman ben presto potrà contare sulla complicità di Fekeli per dare una lezione al suo misterioso fratellastro.