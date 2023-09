Terra amara continua con nuove puntate su Canale 5 e le anticipazioni annunciano momenti molto toccanti per sabato 23 settembre.

Dopo aver pianto la morte di Hunkar, i protagonisti dovranno affrontare un'altra dura perdita: Yilmaz, infatti, peggiorerà drasticamente e spirerà dopo l'ultimo addio a Zuleyha. La donna sarà devastata dal dolore e anche Fekeli sarà distrutto e incredulo quando riceverà la terribile notizia. Tutti saranno uniti di fronte alla sofferenza dovuta alla morte prematura del marito di Mujgan.

Anticipazioni di Terra amara: Yilmaz peggiorerà di colpo

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nella puntata di sabato 23 settembre accadrà qualcosa di tragico che cambierà per sempre le vite dei protagonisti.

Dopo l'addio a Hunkar, infatti, anche Yilmaz perderà la vita perché le sue condizioni peggioreranno improvvisamente. In un primo momento l'uomo sembrerà stare meglio, tanto che si sveglierà dal coma e potrà rivedere i suoi bambini e parlare con Demir. Zuleyha si sentirà sollevata grazie all'ottimismo dei medici e inizierà a fare progetti per il futuro con Yilmaz, anche se l'uomo sarà ancora molto debole. Proprio mentre Zuleyha sarà in stanza con lui, Akkaya inizierà a sentirsi male e con gli ultimi respiri che gli resteranno chiederà a Zuleyha di prendersi cura dei bambini.

Anticipazioni della puntata di sabato 23 settembre: Zuleyha e l'ultimo saluto a Yilmaz

La puntata di Terra amara di sabato 23 settembre vedrà al centro dei riflettori la morte di Yilmaz. L'uomo avrà il respiro sempre più debole e con le sue ultime forze dichiarerà ancora una volta il suo amore a Zuleyha: "Ti amo fino all'ultimo respiro".

La donna sarà sconvolta nel vedere crollare tutti i suoi sogni all'improvviso quando il cuore di Yilmaz smetterà di battere. A tarda notte squillerà il telefono a casa Fekeli e Ali Rahmet riceverà la terribile notizia della morte del suo figlioccio. A Fikret e Mujgan basterà guardare l'espressione distrutta di Ali Rahmet per capire che Yilmaz ha smesso di lottare.

Behice si slogherà una caviglia e non sarà accanto a Mujgan e Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che sabato 23 settembre andrà in onda una puntata molto triste. La morte di Yilmaz colpirà tutti e in particolare Fekeli, che scoppierà in un pianto incontrollabile. Mujgan e Fikret gli staranno vicino, ma saranno sopraffatti dalla tristezza anche loro.

Tutti si dirigeranno in ospedale dove Zuleyha sta vivendo un incubo. Uno per volta i protagonisti andranno in obitorio per un ultimo momento con Yilmaz prima del funerale. Behice, invece, si slogherà una caviglia e non potrà essere presente.