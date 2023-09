L’appuntamento con le avventure della soap opera turca Terra Amara (titolo originale Bir Zamanlar Çukurova) prosegue su Canale 5 come di consueto. Le anticipazioni sulle prossime puntate raccontano che Demir Yaman (Murat Unalmis) scoprirà l’identità del misterioso fratellastro, colui che negli ultimi tempi gli ha reso la vita impossibile. Fikret Fekeli (Furkan Palali) deciderà di fargli tale rivelazione in prima persona, visto che gli dirà di essere il figlio illegittimo del loro defunto padre Adnan Yaman dopo averlo sequestrato. Nonostante tutto Demir tornerà libero e avrà modo di fare chiarezza sulla faccenda.

Demir, grazie a una donna, apprenderà che Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) gli ha nascosto la verità sul passato di Fikret. Demir non la prenderà bene e in preda alla furia finirà per avere un acceso litigio con la madre dei suoi figli.

Spoiler turchi Terra amara: Demir senza parole dopo essere stato rapito da Fikret

Nei nuovi episodi Fikret rapirà Demir per fargliela pagare dopo che deciderà di mettere fine alla tresca clandestina con la dottoressa Umit Kahraman (Hande Soral). Fikret rivelerà a Demir di odiarlo, tutto perché il padre Adnan Yaman ha abbandonato lui e sua madre Safiye in passato. Demir e Fikret si scontreranno fisicamente, ma entrambi non avranno il coraggio di usare le pistole.

Yaman non appena Fikret lo libererà, si recherà a Istanbul nella casa della vedova del maggiordomo che anni fa lavorava al servizio della sua famiglia. Rimarrà senza parole quando la donna gli dirà di aver ricevuto di recente la visita della moglie Zuleyha e di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal).

Yaman chiede scusa a Zuleyha, Fikret non rinuncia alla vendetta contro il fratellastro

Demir capirà che Zuleyha e Sevda sapevano già che Fikret fosse il suo fratellastro, e non la prenderà affatto bene. Non appena farà ritorno alla villa si scaglierà furiosamente contro la moglie per non avergli detto la verità. Zuleyha giustificherà il suo silenzio dicendogli di aver temuto di scatenare la sua dura reazione nei confronti di Fikret.

Demir, quando si renderà conto di aver esagerato, chiederà scusa a Zuleyha, e le domanderà se il figlio illegittimo del suo defunto padre ha agito contro di lei.

Nel contempo, mentre Yaman riuscirà a chiarire con la madre dei suoi figli, Fikret non vorrà rinunciare alla sua vendetta, nonostante sua zia materna Lütfiye Duman (Hülya Darcan) cercherà di farlo desistere.