Terra Amara va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily turca raccontano che la verità sul passato di Fikret emergerà in maniera prorompente, ovvero che il ragazzo è in realtà il fratellastro di Demir arrivato a Cukurova al solo scopo di vendicarsi della famiglia Yaman. Per assolvere a tale fine, Fikret deciderà di rapire Demir, nonostante i tentativi di dissuaderlo che giungeranno sia da Fekeli che da Mujgan, e rivelerà al fratellastro l'atroce passato da ripudiato che ha dovuto trascorrere.

Fikret, infine, avrà un scontro fisico col giovane Yaman e arriverà a puntargli una pistola, ma non riuscirà a premere il grilletto, così il rapimento si risolverà ma il nipote di Ali Rahmet sarà in procinto di passare alla fase due: preparare degli esplosivi.

Fikret fingerà di essere in panne con l'auto e Demir deciderà di aiutarlo ma verrà colpito in testa

Nelle prossime puntate di Terra amara, la sete di vendetta di Fikret sarà più imponente che mai, difatti Fekeli junior vorrà farla pagare a ogni costo alla famiglia Yaman a causa del modo nel quale è stato trattato dal capofamiglia oramai defunto Adnan.

Fikret, difatti, è il figlio illegittimo di Yaman senior, padre di Demir, nato da una relazione clandestina con la madre del ragazzo, all'epoca sposata con Musa, fratello di ali Rahmet.

Adnan, però, non lo ha riconosciuto come figlio condannandolo assieme alla mamma a una vita di stenti.

Fikret, intenzionato a vendicarsi, deciderà di rapire il fratellastro Demir dopo avergli teso diverse trappole da quando arrivato in città al fine di complicargli la vita. Mujgan e Fekeli, nel mentre, si renderanno conto delle intenzioni di Fikret e cercheranno invano di dissuaderlo.

Il nipote di Ali Rahmet, quindi, metterà in atto il suo piano fingendo di avere dei problemi con l'automobile, così quando il fratellastro si avvicinerà per dargli una mano Fikret lo colpirà violentemente al capo causandone uno svenimento.

Demir verrà rapito da Fikret, ma quest'ultimo non riuscirà a ucciderlo

Una volta accertatosi che Demir sarà privo di sensi, Fikret caricherà l'uomo in auto e lo porterà in un luogo segreto dove lo legherà a una sedia.

A quel punto, il giovane Fekeli racconterà al fratellastro per filo e per segno chi è e cosa ha dovuto passare a causa del padre che hanno in comune alludendo, inoltre, alla possibilità di essere nato da un abuso sessuale.

Demir, sconvolto dal racconto di Fikret, chiederà con successo allo stesso di slegarlo per avere un confronto ad armi pari e, una volta libero, tra i due ci sarà una colluttazione dove nessuno dei due prevarrà sull'altro.

Fekeli junior, quindi, proporrà al giovane Yaman di prendere una pistola per cimentarsi in un vero e proprio duello, ma tale offerta verrà rifiutata da Demir, il quale si ritroverà poco dopo un'arma puntata contro.

Fikret, però, non riuscirà a sparare al marito di Zuleyha, così quest'ultimo farà ritorno in villa in condizioni pessime. Il nipote di Fekeli, in ultimo, parrà non essere intenzionato a seppellire l'ascia di guerra, in quanto si cimenterà nella preparazione di alcuni esplosivi.