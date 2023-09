Nelle prossime puntate de La Promessa, Feliciano rivelerà dove si trova il bambino di Pia. Il piccolo verrà rapito dalla culla appena dopo il parto e a quanto pare solo l'uomo sa dove sia finito. Durante una conversazione con Teresa rivelerà che il bimbo è stato portato in un convento vicino a La Promessa. Anche Pia verrà informata della cosa, ma le sue condizioni di salute saranno ancora precarie. Quando proverà ad andare a riprendersi il figlio, dalla debolezza perderà i sensi.

Tutti si prendono cura del bimbo di Pia

Pia non riuscirà ad avere un attimo di felicità durante le prossime puntate de La Promessa.

Finalmente darà alla luce il suo bambino e lo farà con grande difficoltà. Perderà talmente tanto sangue che non solo non riuscirà a stare in piedi, ma rischierà di perdere la vita.

Tutto il personale di servizio si prodigherà per farla riprendere. Jana e Abel per esempio, grazie all'aiuto di Manuel, riusciranno a recuperare un medicinale prodigioso che potrebbe portarla nuovamente in salute. Mentre loro si occuperanno di Pia, le colleghe si prenderanno cura del bambino.

Il bambino di Pia viene rapito

Metteranno il bambino in una culla nella stanza di Pia e a turno lo veglieranno. Arriverà il turno di Candela ma la donna, forse anche per via della stanchezza, si addormenterà e proprio in quell'istante il bambino verrà rapito.

Nessuno avrà la benché minima idea di dove sia finito. Romulo si rivolgerà anche alla guardia civile, ma non potranno fare molto per trovarlo. A quanto, però, qualcuno potrebbe sapere dove sia finito il bambino.

Pia insiste per vedere il figlio

Feliciano farà una confessione a Teresa: il bambino è stato portato in un convento che si trova vicino a La Promessa.

Successivamente avviseranno tutto il personale di servizio, che si preparerà per andare in convento per prendere il bambino.

In tutto questo lo stato di salute di Pia sembrerà migliorare. Si risveglierà e la prima cosa che farà sarà chiedere di vedere il bambino. Tutti saranno d'accordo su un fatto: Pia non può sapere che il bimbo è stato rapito.

Si inventeranno diverse scuse, ma alla fine dovranno cedere.

Pia sviene nuovamente

Pia insisterà per vedere suo figlio e alla fine Jana cederà: le dirà che il bambino è stato rapito e che si trova in convento. Pia andrà su tutte le furie, vorrebbe alzarsi dal letto per andare subito a denunciare il rapimento alla guardia civile, oltre che andare al convento per riprendersi il bambino, ma purtroppo sarà ancora molto debole e quando proverà a farlo perderà i sensi.

Viste le condizioni di salute della donna, l'intero personale di servizio si attiverà per riportare il bambino di Pia a palazzo sano e salvo.