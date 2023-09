La soap opera turca Terra amara continua a regalare tanti colpi di scena. Nei nuovi episodi in programmazione su Canale 5, la nuova dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral) si vendicherà di Demir Yaman (Murat Unalmis) quando metterà fine alla loro relazione extraconiugale. L’imprenditore, non appena la sua ex amante gli farà credere di volersi togliere la vita si precipiterà di corsa da lei, e il suo fratellastro Fikret Fekeli (Furkan Palali), dopo aver finto di essere partito, riprenderà la scena con una fotocamera. L’obiettivo di quest’ultimo sarà quello di far finire gli scatti, all’apparenza intimi, a Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) per farle scoprire del tradimento del marito.

Spoiler turchi di Terra amara: Umit si serve della complicità di Mujgan per riconquistare Demir

Tra qualche settimana, i telespettatori italiani vedranno Fikret stringere un’alleanza con la nuova dottoressa Umit: il ragazzo si servirà della complicità della donna per far finire il matrimonio tra il suo fratellastro Demir e Zuleyha. La collega di Mujgan (Melike Ipek Yalova) intraprenderà una tresca clandestina con il ricco imprenditore, e con il passare dei giorni si renderà conto di amarlo veramente. La dottoressa, soprattutto, avrà il cuore a pezzi nell’istante in cui Yaman deciderà di rimanere al fianco della moglie Zuleyha dopo averle promesso che avrebbe chiesto il divorzio.

In un primo momento, Umit cercherà di riavvicinarsi a Demir senza riuscirci, visto che lo stesso la minaccerà quando, con l’aiuto di Mujgan, nasconderà nell’automobile dell’uomo un suo bracciale con l’obiettivo di farlo trovare a Zuleyha.

Demir dice una bugia alla moglie, Fikret scatta delle foto a Yaman e Umit

Demir, dopo aver fatto credere a Zuleyha che Umit ha perso il suo gioiello nella sua vettura quando le ha dato un passaggio, affronterà la sua ex amante e le dirà di essere disposto a farle del male se si intrometterà ancora tra lui e sua moglie.

La nuova dottoressa dell’ospedale di Cukurova, sempre più delusa, sarà decisa a farla pagare a Yaman con l’aiuto di Fikret, il quale, intanto, rimarrà in città dopo aver fatto credere ai suoi cari di essere tornato in Germania.

A questo punto, Umit attuerà un piano contro Demir, dato che in piena notte gli dirà al telefono di essere in procinto di mettere fine alla propria esistenza: il ricco imprenditore non perderà tempo per raggiungere in fretta la sua ex amante, la quale si farà trovare da lui sul letto priva di sensi e con un flacone di medicine vuoto.

Umit dopo essere stata soccorsa da Yaman, si rifiuterà di andare in ospedale: quest’ultimo non si renderà conto di essere caduto in una trappola, poiché Fikret gli scatterà delle fotografie compromettenti proprio in compagnia della sua alleata.