Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 20 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni bavaresi della soap opera creata da Bea Schmidt raccontano che Constanze dovrà lasciare temporaneamente Bichlheim per un impegno di lavoro, ma quando l'avvocatessa farà ritorno nella cittadina tedesca avrà un incidente con l'automobile. Le condizioni di von Thalheim saranno gravi e si temerà che la stessa possa non camminare più.

Nel frattempo Henning farà presente a Paul che Costanze correva così tanto in auto perché credeva che avrebbe ricevuto una proposta di matrimonio da lui.

Il direttore amministrativo, nonostante la promessa fatta a Josie di lasciare Constanze, deciderà di restare con l'attuale fidanzata sino alla sua guarigione, mentre Michael continuerà a provare a tenere a debita distanza Carolin dopo essersi nuovamente innamorato della stessa. Non riuscendo in tale intento, infine, il primario chiederà ad André di trovare una scusa per cacciare Lamprecht dall'appartamento.

Paul deciderà di restare assieme a Constanze sino alla sua pronta guarigione

Le trame tedesche di Sturm der Liebe evidenziano che Constanze sarà chiamata a lasciare Bichlheim per un breve periodo a causa di un improrogabile impegno di natura professionale.

Quando farà ritorno nella cittadina bavarese, però, l'avvocatessa crederà erroneamente che Paul voglia avanzarle una proposta di matrimonio, così incautamente pigerà un po' troppo il pedale sull'acceleratore e avrà un brutto incidente.

Henning e Paul raggiungeranno subito la clinica per sincerarsi delle condizioni di salute di Constanze, le quali si riveleranno sin da subito particolarmente critiche, difatti la cugina di Maja non riuscirà più a camminare e sarà a rischio paralisi.

Il sommelier, inoltre, renderà edotto Lindbergh dell'errata credenza di Constanze sulla proposta di nozze, così Paul si sentirà profondamente in colpa e, venendo meno alla promessa fatta a Josie di lasciare la sua attuale partner, deciderà di rimanere con l'avvocatessa sino alla guarigione della stessa.

Michael chiederà ad André di trovare un modo per cacciare di casa Carolin

L'arrivo in città di Carolin, vecchia amica di Michael, si è trasformato in poco tempo in una vera e propria tentazione per il primario, il quale ha finito per innamorarsi di Lamprecht per la seconda volta.

Carolin andrà in ambulatorio per una visita figlia di un infortunio sul lavoro, ma Michael proverà a stare a debita distanza dalla stessa per evitare tentazioni, rifiutandosi persino di visitarla accampando qualche scusa.

Sentendosi stretto in una morsa senza via di scampo, il dottore chiederà aiuto all'amico e coinquilino André domandandogli di trovare un modo per cacciare dal loro appartamento Lamprecht.