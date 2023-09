Nelle prossime puntate di Terra Amara, il legame tra Demir e Zuleyha diventerà sempre più forte. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, l'occasione per dimostrare di volere un matrimonio felice verrà servita a Yaman su un piatto d'argento.

Demir, infatti, organizzerà con la moglie la festa del quarto compleanno del piccolo Adnan, che lui ha sempre considerato suo figlio e in quest'occasione farà un regalo speciale al piccolo. Dopo essersi recato all'anagrafe, Demir comunicherà a tutti di aver fatto aggiungere 'Yilmaz' al nome di Adnan in onore del defunto padre.

Zuleyha si commuoverà rinsaldando il proprio sentimento nei confronti di Demir, ma un nuovo complotto di Fikret metterà a repentaglio la lieta atmosfera.

La festa di compleanno del piccolo Adnan

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sul regalo che Demir farà a Adnan nel giorno del suo compleanno. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui in occasione del quarto compleanno di Adnan, Zuleyha e Demir organizzeranno una festa presso il circolo del paese, invitando Sermin, Mujgan con Kerem Alì, Fekeli e tutti i dipendenti di villa Yaman. Al party si presenterà anche Umit invitata da Zuleyha che non è ancora al corrente della relazione che Demir ha avuto con lei in passato.

Al momento dei regali, Demir sorprenderà tutti affermando di essere stato all'anagrafe di Adana ottenendo il cambio del nome del festeggiato che da quel momento in poi si chiamerà Yilmaz Adnan in onore del defunto Akkaya.

Il gesto di generosità di Demir colpirà Fekeli, ma più di tutti Zuleyha. Quest'ultima sentirà un legame ancora più forte nei confronti del marito capace di renderla felice in ogni circostanza.

Chi non accoglierà in modo lieto la notizia sarà la dottoressa Umit, la quale riceverà conferma del fatto che Demir non ha alcuna intenzione di lasciare la moglie per stare con lei.

Fikret dà fuoco alle stalle degli Yaman

Nel bel mezzo dei festeggiamenti, però, una brutta notizia modificherà l'umore di tutti i presenti. Gaffur arriverà di fatti improvvisamente al circolo affermando che le stalle della tenuta Yaman sono andate a fuoco.

Il responsabile dell'incendio è Fikret che non ha mai abbandonato il suo sogno di vendetta contro il fratellastro. Demir e Fekeli capiranno subito che dietro l'incidente c'è proprio lui, metteranno così a punto un piano per farlo uscire allo scoperto.

Per scoprire come decideranno di muoversi Alì Rahmet e Yaman non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.