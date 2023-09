Non accennano a placarsi i rumor su tre protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island: Mirko e Greta si sono allontanati dopo che lui ha incrociato Perla a un evento. La tentatrice ha spiegato di esserci rimasta male per la bugia che il fidanzato le avrebbe detto su quest'incontro. Amedeo Venza, intanto, in queste ore ha raccontato che la relazione tra Brunetti e Rossetti sarebbe già un ricordo e che lui sentirebbe quotidianamente l'ex compagna Vatiero.

Aggiornamenti sui protagonisti di Temptation Island

Dopo aver precedentemente spoilerato che Perla e Igor di Temptation Island si sarebbero lasciati, ora Amedeo Venza è tornato sull'argomento occupandosi di un'altra coppia che si è formata all'interno dei villaggi dell'Is Morus Relais quest'estate.

In una Stories che ha caricato su Instagram il 29 settembre, infatti, l'influencer ha scritto: "Storia giunta al capolinea tra Mirko e Greta".

"Lei l'ha bloccato ovunque perché pare abbia scoperto che lui sente ancora Perla, anzi non avrebbe mai smesso", ha concluso il pugliese facendo riferimento a "fonti certe".

Insomma, Brunetti e Rossetti si sarebbero detti addio a pochi mesi dal tatuaggio che hanno fatto in comune sul braccio dopo essersi fidanzati, ovvero la scritta "i tuoi occhi, la mia cura".

Tensioni lontano da Temptation Island

L'indiscrezione sui riavvicinamento che ci sarebbe in corso tra Mirko e Perla, non è nuova: da oltre una settimana, infatti, sul web si vocifera che i due ex avrebbero ripreso i contatti (quantomeno telefonici) dopo l'incontro casuale che hanno avuto alla Fashion Week.

Ad infastidire Greta, però, non sarebbe stata la presenza dei due allo stesso evento ma il fatto che il fidanzato avrebbe negato tutto: "Gliel'ho chiesto e mi ha detto di no, ma era una bugia".

Stando alle informazioni che sono giunte all'orecchio di Venza in queste ore, la single di Temptation Island avrebbe deciso di chiudere definitivamente con Brunetti bloccandolo sia sui social che su Whatsapp, negandogli la possibilità di recuperare o di spiegare come sono andate realmente le cose alla sfilata.

La storia d'amore che è iniziata davanti alle telecamere del reality estivo di Canale 5, dunque, vacilla e il motivo sarebbe il legame che Mirko vorrebbe mantenere con Perla.

Il silenzio della concorrente di Temptation Island

Dopo aver annunciato la crisi con Greta con un messaggio postato su Instagram, Mirko non si è esposto neppure per replicare al termine "bugiardo" che lei gli ha attribuito in alcuni video.

Anche Perla rimane in silenzio nonostante da giorni venga tirata in ballo sia per una presunta rottura con Igor Zeetti (ancora non confermata da nessuno dei due) che per un possibile riavvicinamento allo storico ex.