"Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. In questo momento tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due figli": così su Instagram Tiziano Ferro che annuncia di aver avviato le pratiche di divorzio dal marito, Victor Allen, col quale era sposato dal 2019. La notizia di gossip è ormai diventata virale via social.

La tutela dei figli e gli impegni lavorativi in Italia: 'Non si tratta di me, devo pensare ai miei figli'

I figli di Tiziano Ferro, Margherita e Andres "attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia - ha spiegato il cantante nello stesso post evidenziando di non poter presenziare agli appuntamenti lavorativi che aveva assunto in Italia perchè non può portare i figli con se - Voi lo sapete: ho portato avanti un tour contro il parere dei medici. Non avrei mai cancellato quei concerti. Questa volta, però, è diverso. Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità.

Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità".

Prima il riferimento al nodulo alle corde vocali che gli avrebbe dovuto suggerire, secondo il parere dei medici, di annullare comunque i propri impegni, cosa che il cantane non avrebbe voluto fare per terminare il suo TZN Tour 2023, dopo quello ai figli: Tiziano Ferro non può rientrare in Italia e non potrà dunque presenziare neanche agli eventi costruiti attorno al suo libro.

Chi è Victor Allen

Victor Allen, il compagno da cui Ferro si sta separando, è originario degli Stati Uniti e in passato ha lavorato come consulente presso la Warner Bros. È stato in questo contesto che ha avuto l'opportunità di incontrare Tiziano Ferro, durante le riprese di un video musicale dell'artista in territorio americano.

Ferro e Allen si sono sposati il 25 giugno 2019, inizialmente con una cerimonia privata a Los Angeles. La notizia del loro matrimonio era stata tenuta segreta per un certo periodo, successivamente, la coppia ha celebrato una seconda cerimonia in Italia il 14 luglio dello stesso anno, nella villa di Sabaudia del cantante: "L’idea è stata di Victor, quando l'ho visto in ginocchio con l'anello sono scoppiato a piangere. Per me è pronto a diventare genitore" aveva riferito il cantante a Vanity Fair.