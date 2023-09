La settimana dal 25 al 29 settembre della soap opera Un posto al sole sarà condita di nuovi intrecci avvincenti.

Continuerà a essere al centro delle trame la scomparsa di Tommaso e Ida. Roberto cercherà di ritrovare i due, ma sarà Lara a rintracciarli per prima. E quando finalmente il bambino sarà al sicuro tra le braccia di Ferri, l'uomo non esiterà ad allontanare dalla propria vita Lara. Tuttavia, il lieto fine sarà ancora lontano, visto che il prossimo ostacolo sembrerà essere Ida.

Diana metterà alla prova Alberto, ma l'avvocato si sentirà preso in giro e non esiterà a tirare fuori la sua rabbia.

Intanto a Palazzo Palladini verrà assunta una nuova portiera per sostituire Raffaele durante la sua vacanza in Spagna: si tratta di Rosa, ma la donna non avrà tempo per gioire visto che prenderà un'azzardata decisione che coinvolgerà Viola.

Anticipazioni Un posto al sole dal 25 al 29 settembre: Roberto caccia Lara e fa una proposta a Ida

Terranno banco le indagini di Roberto volte a ritrovare Ida e Tommaso. I due sembreranno spariti nel nulla. A Ferri non resterà altro da fare se non seguire il consiglio della moglie e denunciare Lara. Ma quando Martinelli riuscirà a rintracciare il bambino e sua madre, Roberto temporeggerà ancora prima di dare la stoccata finale alla donna.

Quando Tommaso sarà finalmente al sicuro, Roberto caccerà dalla propria vita Lara, ma dovrà gestire la delicata situazione con Ida.

Marina non si fiderà della vera madre del bambino, ma suo marito vorrà tenersi il bambino perciò farà una proposta alla donna.

Nunzio si stordisce, Alberto preso in giro da Diana

Le nozze di Rossella e Riccardo stanno per arrivare e Nunzio sarà sempre più a pezzi. Per soffocare la sofferenza amorosa, lo chef del Caffè Vulcano si stordirà in modo da non pensare alla ragazza che ama.

Nel frattempo Diana metterà Alberto alla prova, in modo da far venire fuori il vero carattere dell'avvocato. Furibondo per l'inganno dell'architetta, Palladini se la prenderà sia con lei che con l'innocente Clara. Intanto Nunzio e Diana continueranno a frequentarsi.

Un posto al sole, spoiler 25-29 settembre: Renato rende la vita difficile a Giulia, Rosa rimpiazza Raffaele

Giulia vuole affittare una stanza della Terrazza e Raffaele le darà una mano pubblicando un annuncio in un sito specializzato. Renato, non approvando la scelta dell'ex moglie, le darà del filo da torcere. Intanto anche Otello avrà le sue rimostranze da fare in merito alla scelta di nominare Rosa come portiera temporanea del palazzo.

Raffaele non demorderà poiché vorrà partire per Barcellona dal figlio, perciò alla fine riuscirà a trovare una valida soluzione per far assumere Rosa. Quest'ultima sarà entusiasta del nuovo lavoro, seppur temporaneo, ma allo stesso tempo non potrà che essere in apprensione per Damiano.

Sarà così che la donna coinvolgerà Viola in una decisione azzardata.

Nelle scorse puntate, dopo aver scoperto che suo marito Sergio l'ha tradita, Bice ha iniziato a insinuarsi ancora di più nella vita coniugale di Mariella e Guido. Ma mentre la vigilessa cercherà di spingere l'amica a perdonare Sergio, il poliziotto sembrerà contento di avere più libertà.