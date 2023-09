Mancano poche ore alla messa in onda della prima puntata della nuova edizione di U&D: lunedì 11 settembre, infatti, sarà trasmessa in tv la parte iniziale della registrazione del 24 agosto, quella durante la quale è stato ufficializzato il cast di quest'anno. Lorenzo Pugnaloni ha anticipato che oggi pomeriggio sarà dato spazio al parterre del Trono Over (nel quale non figurano Armando e Riccardo) e al faccia a faccia tra due ex di Temptation Island: in studio Mirko, Perla e i loro nuovi compagni.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Le anticipazioni delle nuove puntate di U&D riguardano soprattutto i tronisti e gli ospiti che si sono alternati in studio al debutto: oggi, lunedì 11 settembre, i telespettatori assisteranno già a chiarimenti, bisticci e frecciatine tra i componenti del parterre.

A poche ore dall'inizio dell'edizione 2023/2024 del dating-show, il blogger Pugnaloni ha usato Instagram per aggiornare fan e curiosi su quello che andrà in onda: la prima registrazione sarà suddivisa in almeno tre parti, quindi ciò che è accaduto agli Elios il 24 agosto sarà mostrato al pubblico in diverse giornate (molto probabilmente fino a mercoledì 13).

In una Stories che ha postato sul suo profilo in mattinata, Lorenzo ha anticipato i temi che saranno affrontati nel pomeriggio su Canale 5: la presentazione del cast del Trono Over e il confronto tra due protagonisti dell'ultima stagione di Temptation Island.

Volano stracci a U&D

L'11 settembre, dunque, il pubblico di U&D assisterà all'ingresso agli Elios di Filippo Bisciglia: il conduttore di Temptation Island sarà anche alla guida dei faccia a faccia tra i sei protagonisti del cast che Maria De Filippi ha deciso di invitare (la padrona di casa del dating-show non ha ospitato tutte le coppie di quest'anno, soltanto tre e alcuni tentatori).

Nel corso della puntata che andrà in onda oggi pomeriggio, dunque, ci sarà il confronto tra Perla e Mirko: i due si sono lasciati al falò di confronto finale e subito dopo si sono fidanzati con altre persone.

A questo chiarimento, infatti, parteciperanno anche i nuovi compagni di Vatiero e Brunetti, ovvero i "single" Igor e Greta (con i quali i due fanno coppia tutt'ora nella vita di tutti i giorni).

Nei prossimi appuntamenti (quelli che saranno trasmessi martedì 12 e mercoledì 13), in studio si paleseranno anche Gabriela e Giuseppe e Manuel e Francesca.

A proposito di quest'ultima, le anticipazioni fanno sapere che ha sfiorato il trono ma la presentatrice ha preferito rimandare tutto perché pensa che la ragazza non sia ancora pronta a voltare pagina in amore.

L'arrivo dei tronisti di U&D

Nel corso della puntata con la quale U&D tornerà su Canale 5 dopo circa quattro mesi di pausa, Maria De Filippi svelerà il cast del nuovo Trono Over.

Il parterre 2023/2024, infatti, è composto da new entry, da "veterani" e da vecchie conoscenze: tra le dame, ad esempio, sono state riconfermate Gemma, Aurora e Roberta, tra i cavalieri Elio.

A proposito del gruppo di uomini che da settembre a maggio cercheranno l'anima gemella in tv, un'anticipazione che impazza sul web da un paio di settimane fa sapere che Armando e Riccardo non ne fanno parte.

Incarnato e Guarnieri, infatti, non hanno partecipato a nessuna delle registrazioni che si sono svolte fino ad ora (4 in totale e la prossima è prevista giovedì 14) e in studio non si è mai accennato alla loro assenza e al perché non figurino più nel parterre Over del dating-show.

A breve saranno ufficializzati anche i tre tronisti della nuova edizione, versione classica: gli sconosciuti Brando e Cristian e Manuela Carriero di Temptation Island.