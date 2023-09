Cambiano le regole in studio a Uomini e donne. La conferma arriva da Tina Cipollari che, nel corso della prima puntata di questa nuova edizione trasmessa su Canale 5, si è resa protagonista di alcuni episodi che non sono passati inosservati.

La storica opinionista del talk show, questa estate si è ritrovata al centro delle polemiche social, al punto che si parlava di una sua possibile uscita di scena dal cast.

Voci che, successivamente, sono state smentite dalla stessa Tina anche se nel corso della prima puntata del talk show, ha ammesso di non poter esporsi come vorrebbe.

Tina Cipollari confermata a Uomini e donne

Nel dettaglio, per tutta l'estate si era parlato di possibili cambiamenti nel cast di Uomini e donne e di una ipotetica uscita di scena di Tina Cipollari dal parterre di opinionisti.

Il motivo? La nuova linea editoriale fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi che quest'anno, ha chiesto ai suoi conduttori di evitare la "deriva trash" che si è vista nel corso delle ultime stagioni televisive e di puntare su prodotti maggiormente rispettosi nei confronti del pubblico.

Per tale motivo, quindi, si era parlato di un possibile allontanamento di Tina dal cast della trasmissione, fino a quando lei stessa non ha smentito, svelando di non aver ricevuto nessun richiamo da parte di Pier Silvio Berlusconi ne tantomeno da Maria De Filippi.

'Non posso espormi molto', Tina conferma le nuove regole di Uomini e donne

Tuttavia, nel corso della prima puntata di Uomini e donne 2023/2024, non è passato inosservato il gesto di Tina e una serie di frasi che hanno confermato il fatto che fossero cambiate le regole in studio.

L'opinionista stava parlando della sua "nemica giurata" Gemma Galgani e, commentando l'arrivo dei nuovi cavalieri venuti in studio per conoscerla, si è ritrovata costretta a parlare col labiale per evitare di dire frasi sconce in studio.

"Parlo con labiale perché non posso espormi molto", ha precisato Tina che ha così posto una domanda piccante al nuovo cavaliere usando solo il labiale.

Tina svela che sono cambiate le regole in studio a Uomini e donne

E poi, ancora, in un secondo momento l'opinionista ha rivolto un'altra frase sibillina nei confronti della padrona di casa del talk show di Canale 5.

"Maria, ma siamo alla prima puntata e già non posso parlare?", ha chiesto la storica opinionista di Uomini e donne, quasi infastidita dal fatto che non le venisse data "carta bianca" come in passato.

Insomma, come è successo al Grande Fratello 2023, anche a Uomini e donne quest'anno si cercherà di evitare i siparietti trash che, nel corso della passata stagione, hanno costretto la produzione a intervenire con tagli sostanziosi al montaggio.