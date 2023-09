Lo sceneggiato Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della fiction daily bavarese creata da Bea Schmidt raccontano che ben presto Constanze si renderà conto che i suoi superiori non sono pienamente soddisfatti del suo operato professionale, quindi l'avvocato cercherà di far colpo su di loro mettendosi alla ricerca di caso giudiziario di spessore. A questo punto Ariane offrirà a Constanze la possibilità di ricevere un caso giudiziario di prima fascia qualora decidesse di spiare Christoph.

André, infine, si licenzierà pensando di aver ereditato una fortuna dal ricco Eduard Winter, ma alla lettura del testamento Konopka si renderà conto che l'amico defunto gli ha lasciato solo un cappello in eredità.

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore riportano che la guerra senza esclusione di colpi tra Ariane e Christoph continuerà imperterrita, ma stavolta nella lotta tra i due acerrimi rivali verranno inseriti loro malgrado anche Paul e Constanze.

Da una parte, difatti, il direttore amministrativo e l'albergatore saranno complici della sottrazione indebita di 100 mila euro dalle casse del lussuoso hotel, denaro che Paul aveva rubato per far sì che il podere della famiglia von Thalheim restasse di proprietà dei genitori di Constanze.

Coi due uomini che, come spiacevole conseguenza, saranno ricattabili da parte di Ariane.

Dall'altra parte, invece, Kalenberg si troverà dietro le sbarre per l'ennesima volta ma anche in carcere vorrà sfruttare ogni arma in suo possesso per mettere in difficoltà il rivale e stavolta sarà il turno di Constanze.

L'avvocatessa continuerà a difendere la dark lady ma, al contempo, scoprirà che i suoi capi non sono molto soddisfatti del suo operato professionale e tale indiscrezione arriverà alle orecchie proprio di Ariane.

Quest'ultima, quindi, offrirà a Constanze la possibilità di fornirle un caso giudiziario di grande interesse qualora decidesse di spiare Christoph per conto suo avendo accesso ad informazioni riservate riguardanti Saalfeld.

André penserà di ereditare molto denaro ma rimarrà deluso

La dipartita di Eduard Winter, chef ricco nonché amico di André, farà credere a quest'ultimo di poter essere citato nel suo testamento in modo da ereditare una fortuna.

Senza pensare troppo alle conseguenze, il cuoco dell'hotel sceglierà di licenziarsi su due piedi e tale scelta affrettata e poco sensata si rivelerà un vero e proprio boomerang per l'uomo.

Dopo aver scoperto le mire truffaldine di Bettina, infine, André dovrà anche fare i conti con la lettura del testamento di Eduard, il quale lascerà in eredità a Konopka soltanto un cappello da chef al quale era molto legato.