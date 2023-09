Si è conclusa da poco la seconda registrazione settimanale di Uomini e donne: le anticipazioni fanno sapere che Gemma, Aurora e Barbara hanno baciato i cavalieri con cui stanno uscendo in questo periodo.

Sul fronte giovani, invece, Manuela è passata sopra ad una segnalazione che è arrivata su Carlo; Brando e Cristian, invece, hanno chiesto altre ragazze e hanno lasciato ancora a casa Beatrix.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

I blogger Pugnaloni e Palagi hanno appena finito di riportare le anticipazioni di tutto quello che è successo in studio oggi pomeriggio: nel corso della registrazione di U&D del 15 settembre Aurora ha raccontato del bacio che ha dato a Marco.

Dopo mesi di accese discussioni e poche frequentazioni, la dama Tropea sembra aver incontrato una persona interessante: i due, infatti, hanno deciso di darsi l'esclusiva e di non accettare eventuali nuovi corteggiatori.

Anche Barbara si è scambiata delle effusioni con il signore con il quale aveva chiuso un giorno fa: gli spoiler di oggi, infatti, fanno sapere che la maestra ha baciato Alessio ed è in attesa che lui prenda una decisione definitiva tra lei e Claudia.

Smancerie a cena anche per Gemma e Maurizio: dopo qualche settimana di conoscenza, i due si sono dati un bacio. Nell'apprendere che il 57enne doveva rientrare a Livorno stasera stessa, Tina Cipollari ha suggerito a Galgani di seguirlo.

Le mosse dei tronisti di U&D

Gran parte della puntata che è stata registrata oggi, però, è stata dedicata al trono di Manuela. In studio si è discusso a lungo di una segnalazione che è arrivata su Carlo: il corteggiatore è stato messo in dubbio dalla pugliese, non dagli opinionisti che gli hanno creduto sin da subito.

Il ragazzo si è un po' arrabbiato con Carriero perché ha vacillato, ma si è calmato quando hanno fatto un ballo.

La protagonista del Trono Classico, inoltre, il 15 settembre ha mandato via quasi tutti i suoi spasimanti: agli Elios sono rimasti solo Damiano, Michele e Carlo.

Brando e Cristian hanno fatto nuove esterna, ma nessuna di queste con Beatrix: la giovane è rimasta ancora una volta a casa e per questo ha protestato con veemenza.

I tronisti di U&D hanno spiegato che finché la ragazza non prenderà una decisione tra loro, non la porteranno più fuori, anzi hanno chiesto alla redazione di poter conoscere nuove persone.

Dettagli sulle puntate di U&D

Tornando al Trono Over, i blogger Pugnaloni e Palagi fanno sapere che neppure oggi Armando e Riccardo erano in studio. I due cavalieri mancano dagli Elios dallo scorso maggio (quando si è conclusa l'edizione 2023/2024) e Maria De Filippi non ha mai fatto accenno alla loro assenza o al perché non figurino più nel parterre maschile.

Sia Incarnato che Guarnieri, inoltre, sono in silenzio da settimane: i fan del dating-show si aspettavano che almeno uno dei due usasse i social network per motivare la mancata partecipazione alle nuove puntate (fino ad ora ci sono state sei registrazioni), ma per adesso ciò non è accaduto.

Anche alle riprese del 15 settembre non ci sono stati ospiti: dopo aver invitato tre coppie di Temptation Island, Ida Platano e Alessandro Vicinanza, Lavinia Mauro e Alessio Corvino, Federico Nicotera e Carola Carpanelli, la presentatrice ha preferito concentrarsi sul cast di quest'anno.

La prima settimana di programmazione di Uomini e donne 2023/2024, ha regalato alla rete ascolti record: la media dello share che il format di Canale 5 ha ottenuto al rientro dalle vacanze, si aggira attorno al 27%, numeri davvero impressionanti che confermano l'enorme successo di una trasmissione storica che non stanca mai i telespettatori.