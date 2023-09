Venerdì 15 settembre c'è stata una nuova registrazione di U&D: i fan, però, hanno scoperto solo in mattinata che il cast si sarebbe ritrovato anche oggi per partecipare a una puntata inedita del dating-show. Sono stati i blogger Pugnaloni e Palagi ad anticipare le riprese che ci sono state nel pomeriggio, le seconde di questa settimana. In studio non sono mancati i confronti ma anche i racconti sulle conoscenze tra le dame e i cavalieri del parterre.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Sono passate solo 24 ore da quando sono trapelate le anticipazioni della registrazione di U&D in cui Gemma ha parlato del viaggio che ha fatto con Maurizio in Sardegna: a sorpresa (perché nei giorni scorsi non erano state annunciate), anche oggi ci sono state nuove riprese all'interno degli studi Elios.

Tramite i loro profili Instagram, i blogger Pugnaloni e Palagi stanno iniziando ad aggiornare i fan su quello che è successo nel pomeriggio sia tra i ragazzi del Trono Classico che tra i veterani del Trono Over.

Dame e cavalieri sono stati ancora una volta al centro delle dinamiche più interessanti, anche perché i tronisti hanno iniziato da poco il loro percorso e hanno bisogno di più tempo per ritagliarsi uno spazio importante nelle puntate.

I senior del cast, invece, ogni settimana regalano discussioni, confronti e anche i racconti di qualche frequentazione che potrebbe evolversi in futuro, il tutto con il contribuito dei pungenti opinionisti Gianni e Tina.

Novità sui protagonisti di U&D

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata ieri, 14 settembre, parlavano di una piccola lite tra Roberta e Cristina, ma anche della felicità di Gemma per come sta procedendo la conoscenza con Maurizio.

La dama ha ritrovato il sorriso accanto al 57enne che di recente l'ha portata in Sardegna per farle visitare i luoghi del suo passato, un gesto molto importante che la torinese ha apprezzato tantissimo. Nonostante lo scetticismo di molti soprattutto sull'interesse del cavaliere, questa frequentazione va avanti nel migliore dei modi.

Meno fortunata è stata Barbara, che proprio ultimamente ha interrotto il rapporto con Alessio dopo aver scoperto che ha baciato un'altra signora del parterre. Aurora, invece, ha spiazzato parlando della bella uscita che ha fatto con Marco: tra i due c'è stato anche un bacio.

Percorso all'inizio per i ragazzi di U&D

Per quanto riguarda i giovani protagonisti del cast di U&D, nelle registrazioni che si sono svolte il 14 e 15 settembre sono state mostrate nuove esterne.

Brando e Cristian hanno deciso di "accantonare" per una settimana Beatrix: dopo averla portata fuori perché colpiti dalla sua bellezza, entrambi i tronisti hanno lasciato a casa la corteggiatrice e si sono concentrati su altre persone perché lei non prende una decisione (anche se potrebbe avere una preferenza per il trevigiano).

Anche Manuela sta portando avanti il suo percorso alla ricerca dell'anima gemella: nei giorni scorsi, ad esempio, la pugliese ha incontrato Carlo e con lui si è trovata molto bene. Oggi c'è stato un piccolo battibecco tra i due perché si è parlato della segnalazione secondo la quale il ragazzo non sarebbe interessato a Carriero ma che ci starebbe uscendo solo per visibilità.

Alla fine lei gli ha creduto e hanno ballato insieme. Tutti e tre i tronisti hanno eliminato molti loro spasimanti: la 34enne è rimasta solo con Carlo, Damiano e Michele.

Ai tre tronisti ufficiali potrebbe aggiungersi da un momento all'altro Francesca Sorrentino: la concorrente di Temptation Island, infatti, è stata ospite della prima puntata della stagione e in quell'occasione Maria De Filippi le ha detto che quando vorrà accomodarsi sulla poltrona rossa non dovrà fare altro che telefonare alla redazione. Per ora la napoletana non ha ancora fatto questo passo, ma il pubblico si augura che possa sboccarsi al più presto.