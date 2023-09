Cambio di programmazione per La promessa a partire dal 25 settembre 2023. Per tutti gli appassionati della soap opera spagnola che questa estate ha debuttato in daytime, ottenendo fin dal primo momento ottimi risultati d'ascolto, sono in arrivo delle notizie non positive.

Con il ritorno in daytime della striscia quotidiana di Amici 23, per la soap opera che vede protagonisti Jana e Manuel, non ci sarà più ulteriore spazio nel pomeriggio di Canale 5.

Cambio programmazione per La Promessa su Canale 5

Nel dettaglio, il cambio programmazione per La Promessa in daytime prenderà il via il prossimo lunedì 25 settembre 2023, complice il ritorno del daytime di Amici 23.

Il talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, riprenderà la sua consueta programmazione da domenica 24 settembre con le puntate speciali dalle ore 14 alle 16:30, dopodiché da lunedì 25 settembre ripartirà il daytime nella fascia del primo pomeriggio.

A quel punto il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset subirà delle sostanziali modifiche: a farne le spese sarà in primis la messa in onda de La promessa nella fascia pomeridiana.

Mediaset sospende La Promessa dal 25 settembre

In queste settimane, l'appuntamento con la soap spagnola ha lasciato la fascia oraria delle ore 14:45 per lasciare spazio a Uomini e donne, traslocando nella fascia oraria che va dalle 16:20 alle 17 circa, con episodi della durata di trenta minuti circa.

Anche in questa nuova collocazione La Promessa ha saputo conquistare il gradimento del pubblico, ottenendo una media di oltre 1,8 milioni di spettatori al giorno e picchi del 22% di share.

Ebbene, dal prossimo 25 settembre, Mediaset ha scelto di sospendere la programmazione della soap opera spagnola nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Complice il ritorno della striscia quotidiana di Amici 23 dalle ore 16:10 alle 16:40 circa e quella del Grande Fratello che si sposta dalle 16:40 alle 16:50 circa, ecco che per la soap iberica non ci sarà ulteriore spazio in palinsesto.

Quale sarà il futuro de La Promessa nel daytime pomeridiano di Canale 5?

Una brutta notizia per tutti i fan e gli appassionati delle vicende di Jana e degli altri protagonisti che popolano il palazzo che dà il titolo alla soap.

Al momento, infatti, non si sa ancora quale sarà il destino de La Promessa su Canale 5: non vi sono notizie su quella che sarà la programmazione futura della soap, ma non si esclude che possa ritornare in onda in daytime al termine di Terra amara.

La soap opera turca, infatti, saluterà il suo pubblico entro marzo/aprile 2024 e a quel punto potrebbe essere la soap spagnola a prenderne il posto dopo Beautiful.