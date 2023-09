Ha fatto molto discutere l'ospitata di Federico e Carola a U&D: in studio si sono schierati tutti dalla parte del tronista (solo Maria De Filippi ha cercato di essere imparziale), ma sul web sono stati in tanti a dare ragione a Carpanelli. A chi sui social ha scritto che non avrebbe dovuto darla vinta a suoi "hater", la studentessa ha risposto di avere la coscienza pulita e di essere sempre stata sincera sia durante il trono che nella breve relazione con Nicotera.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Il faccia a faccia tra Carola e Federico, è stato sicuramente il momento più discusso della scorsa settimana: gli spettatori di U&D, infatti, per giorni hanno commentato il confronto tra il tronista e la corteggiatrice che hanno animato la passata edizione del dating-show.

Se subito dopo la messa in onda della puntata alla quale ha partecipato come ospite ha preferito non esporsi, è nelle ultime ore che Carpanelli ha deciso di rendere pubblico il suo stato d'animo.

Ad attirare l'attenzione della giovane, è stato il seguente messaggio apparso in rete: "A me dispiace per lei, così facendo l'ha data vinta a tutte quelle persone che non le credevano e alle fan di Alice ma anche a Gianni Sperti e a Tina Cipollari".

"Io fossi stata in lei, non gliel'avrei data vinta. Loro aspettavano questo da marzo", termina così il tweet al quale la ragazza ha deciso di rispondere in modo inaspettato.

La replica della corteggiatrice di U&D

Riassumendo il pensiero che ha attirato l'attenzione di molti, Carola non avrebbe dovuto accettare l'invito della redazione di U&D perché mettendosi faccia a faccia con Federico ha dato l'occasione a tutti i suoi "hater" (a coloro che non hanno mai creduto al suo interesse per il tronista) di criticarla un'altra volta davanti alle telecamere.

Lo stesso Nicotera ha rimproverato l'ex fidanzata per aver detto sì all'ospitata in una delle prime puntate della nuova edizione del dating-show: "Non dovevi venire qui, ma la voglia di visibilità che hai ha avuto la meglio sul resto".

A distanza di qualche giorno dalla messa in onda del suo confronto con il romano, Carpanelli è riapparsa sui social network con la seguente riflessione: "A volte è meglio deporre le armi, non c'è nessun vincitore in questa storia".

"C'è solo tanta tristezza", ha aggiunto la ragazza in quello che a tutti gli effetti sembra il suo primo sfogo pubblico dopo i tanti attacchi che ha ricevuto in studio da opinionisti, componenti del parterre, tronisti e dallo stesso Federico.

La frecciatina dopo la rivalità a U&D

"Io non ho rancore e so che la rabbia gioca brutti scherzi.

Va bene così, ognuno è libero di pensare ciò che vuole", ha proseguito Carola sui social network.

In merito alle tante critiche che ha ricevuto da chi è certo che non abbia mai amato Federico, l'ex corteggiatrice ha detto: "La verità la so io e sono sempre stata sincera".

Insomma, Carpanelli respinge gli attacchi di chi pensa che abbia preso in giro il tronista che l'ha scelta la scorsa primavera in tv, quello con il quale ha fatto coppia per un paio di mesi prima di lasciarlo senza una spiegazione.

Nessun commento, invece, da parte di Carola sulla Ig storia che Alice Barisciani ha postato dopo la puntata di U&D alla quale hanno partecipato lei e Federico. I fan più attenti, infatti, hanno subito riportato la riflessione che la giovane ha condiviso sul suo profilo a qualche ora dal faccia a faccia tra i "Nicotelli" su Canale 5.

"Siediti e osserva. A volte certe cose non meritano neanche una reazione", è questo il messaggio che molti spettatori hanno interpretato come una frecciatina di Alice all'ex coppia.