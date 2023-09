Non mancano intrecci amorosi nella soap opera La Promessa, che su Canale 5 riprende la messa in onda regolare a partire da oggi lunedì 25 settembre 2023. Le anticipazioni sui nuovi episodi, raccontano che Maria sarà divisa tra Lope e Salvador. Quest’ultimo dopo essere stato dato per morto in battaglia, si rifarà vivo e scoprirà che la sua fidanzata si è innamorata del suo amico durante la sua assenza.

Curro invece non sarà affatto felice, quando apprenderà di essere il fratello della domestica Jana Exposito.

Trame spagnole, La Promessa: Maria apprende della probabile morte di Salvador

Nelle puntate trasmesse la scorsa settimana, Lope ha preferito non far sapere a Maria che il suo fidanzato Salvador è stato fatto prigioniero dai nemici, in attesa di ricevere ulteriori informazioni.

Dagli spoiler si evince che con il passare dei giorni, si assisterà a un riavvicinamento tra il cuoco e Maria: ben presto quest’ultima e Lope si renderanno conto di amarsi. Tutto avrà inizio quando il ragazzo sorprenderà la fanciulla dandole un bacio sulle labbra: dopo il rifiuto della domestica, il cuoco si mostrerà pentito e le chiederà scusa.

Successivamente alla tenuta arriverà una terribile notizia su Salvador, il quale verrà dato per disperso ed emergerà che potrebbe aver perso la vita in guerra: Maria sprofonderà nello sconforto totale, e a consolarla ci penserà Lope.

Lope e Maria si innamorano, Salvador ritorna alla tenuta senza un occhio

Quindi nascerà una storia d’amore tra Lope e Maria, ma a stravolgerli sarà il ritorno inaspettato di Salvador, il quale sarà vivo ma senza un occhio.

Sia il cuoco e la fanciulla inizieranno a sentirsi in colpa per essersi innamorati. Soprattutto Maria entrerà in crisi e non saprà come gestire la situazione, dopo essersi rassegnata all’idea di non rivedere più il suo amato. Salvador rimetterà piede al palazzo, proprio quando Lope si preparerà a dichiarare i suoi sentimenti a Maria.

La relazione tra Lope e Maria verrà scoperta da Salvador, e non reagirà bene: nello specifico il cuoco vuoterà il sacco al suo amico, dicendogli di amare la sua fidanzata. Salvador darà un ultimatum a Maria, visto che la costringerà a scegliere o lui o Lope.

Curro teme di perdere le ricchezze e i privilegi

Al centro della scena ci sarà anche Curro, quando inizierà a domandarsi per quale ragione suo padre Lorenzo lo abbia sempre rifiutato e picchiato.

A vuotare il sacco al ragazzo sarà la domestica Jana, rivelandogli di essere sua sorella poiché fu rapito da neonato durante l’omicidio di loro madre Dolores.

La fanciulla però farà presente a Curro di non sapere chi sia suo padre, e sarà decisa a scoprirlo con la complicità di Pia. Il giovane non farà alcun salto di gioia quando saprà del suo legame di parentela con Jana, poiché temerà di perdere tutti i privilegi e le ricchezze.