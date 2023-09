Il confronto tra Federico e Carola ha monopolizzato la puntata di U&D che è andata in onda il 21 settembre. Tra i tanti che hanno commentato la lite in tv tra gli ex fidanzati, ci sarebbe anche la corteggiatrice che Nicotera non ha scelto. Tra le instagram storie che Alice Barisciani ha postato sul suo profilo nelle ultime ore, una sembra riferirsi alla rottura tra i "Nicotelli", alla quale lei ha assistito in silenzio e senza reazioni plateali.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

La lite che c'è stata tra Federico e Carola negli studi di U&D, ha creato parecchio chiacchiericcio tra i telespettatori.

L'ex tronista ha fatto rivelazioni inaspettate parlando di come è avvenuta la rottura con Carpanelli, voluta da quest'ultima dopo due soli mesi di convivenza.

"Ho perso sette chili da quando mi ha lasciato, ora sto un po' meglio ma sono stato malissimo", ha fatto sapere il romano davanti alle telecamere.

La corteggiatrice non è stata in grado di ribattere a tutte le accuse che le sono piovute addosso, come quando Federico le ha chiesto se si è comportata bene durante il trono: questa domanda ha insinuato il dubbio che la studentessa possa aver provato interesse per un altro ragazzo mentre cercava l'amore su Canale 5, anche perché lei stessa ha risposto "no, non mi sono comportata bene" ma senza scendere nei particolari.

La frecciatina dopo la puntata di U&D

A qualche ora dalla fine della puntata di U&D con Federico e Carola protagonisti, Alice Barisciani ha preso parola sui social network con quella che tanti fan hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata all'ex coppia.

"Semplicemente siediti e osserva. La maggior parte delle cose non meritano neanche una reazione", è questa la riflessione che l'ex corteggiatrice ha condiviso su Instagram la sera del 21 settembre.

Un parere piuttosto condiviso tra gli spettatori del dating-show, è che la giovane potrebbe aver voluto punzecchiare il tronista che qualche mese fa non l'ha scelta preferendole la persona con la quale si è scontrato duramente in tv.

"Mi hai usato, a te interessavano solo le copertine. Finito l'hype, mi hai lasciato", ha sbottato il romano dicendo chiaramente che Carpanelli si sarebbe fidanzata con lui esclusivamente per visibilità e per accrescere la sua popolarità sui social network.

Il silenzio dopo l'ospitata a U&D

Se Alice sembra essersi velatamente esposta con una instagram storia piuttosto pungente, Federico e Carola non hanno rilasciato nessuna dichiarazione pubblica dopo la messa in onda della puntata di U&D alla quale hanno partecipato.

L'ex tronista, infatti, in studio ha ammesso che non avrebbe mai accettato l'invito della redazione se Carpanelli non avesse confermato la sua presenza.

"Tu qui non ci dovevi venire, ma la voglia di visibilità è stata più forte di tutto", ha tuonato Nicotera nei confronti dell'ormai ex fidanzata.

Tra i due sono volati stracci, ma gli opinionisti e i componenti del cast del dating-show si sono schierati dalla parte del romano: un parere che hanno condiviso in tantissimi (a partire da Manuela Carriero, fino ad arrivare a Gianni e Tina), è che Carola non sarebbe mai stata realmente innamorata.

"La tua era un'infatuazione, ma l'amore è un'altra cosa", ha commentato la neo tronista pugliese.

Soltanto Maria De Filippi ha provato a giustificare la giovane e alcuni suoi comportamenti poco maturi ricordando che ha solo vent'anni e a quell'età si possono commettere degli errori.

"Lei è piccola, magari all'inizio era anche innamorata ma poi le è passata", ha chiosato la padrona di casa del programma di Canale 5.