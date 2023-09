Giovedì 21 settembre è andata in onda la quarta puntata del Grande Fratello 2023. Un appuntamento dove gli animi si sono finalmente scaldati. Per gli inquilini è tempo di pagelle. A conquistare il pubblico è stata Beatrice Luzzi. Il suo modo di fare schietto e diretto piace molto ai telespettatori. Un po' meno ai suoi compagni di viaggio. Voto basso invece per Claudio Roma dopo l'infelice uscita verso Fiordaliso. Proprio la cantante e Ciro Petrone si meritano un voto alto in pagella, anche solo per il fatto di riuscire ogni volta a strappare un sorriso a chi sta davanti alla Tv.

Beatrice Luzzi conquista il pubblico: voto 10

Beatrice Luzzi è stata una delle grandi protagoniste di questa quarta puntata del Grande Fratello. I suoi compagni di avventura la volevano mettere in difficoltà, ma non ci sono riusciti. Accusata di essere la più ipocrita della Casa, l'attrice alla fine, è riuscita a guadagnarsi l'immunità dalle nomination, lasciando i suoi compagni con un pugno di mosche in mano. Era chiaro che l'avrebbero voluta votare, ma per loro è andata male. Il pubblico da casa la apprezza proprio per il suo modo schietto e sincero di dire le cose. Per lei un voto altissimo. In pagella si merita un bel 10.

Claudio Roma si merita un 5: pagella GF del 21 settembre

Claudio Roma ancora non si è integrato nel gruppo.

Sembra avere buone intenzione ma al momento non è riuscito a mostrare la parte migliore di sè. In puntata è stato mostrato lo scontro che lui ha avuto con Fiordaliso qualche ora prima. Ha usato parole non proprio carine verso la cantante e se ne é scusato nel corso della diretta. Un'uscita infelice che però, gli è costata cara, visto che gli altri concorrenti lo hanno spedito dritto in nomination.

Resta, comunque, un concorrente ancora da scoprire. Per questo, il suo voto in pagella non può che essere un 5. Da rivedere.

Ciro e Fiordaliso, la coppia 'gossippara': voto 9

A strappare sorrisi al pubblico del Grande Fratello ci sono Ciro Petrone e Fiordaliso. I due sono diventati ufficialmente gli informatori di Signorini per quanto riguarda il gossip all'interno della Casa.

Ciro, con la sua battuta sempre pronta, regala un po' di spiensieratezza ai telespettatori. Fiordaliso è la sua degna spalla in questo gioco. Insomma, il pubblico sembra apprezzarli molto, anche in questa nuova veste di investigatori. Per entrambi il voto è 9. Sembra perdere un po' di consensi invece Giselda Torresan. La ragazza è finita di nuovo in nomination e anche il pubblico da casa sembra molto critico nei suoi confronti. Qualcuno sospetta che la 36enne veneta si sia costruita un personaggio. C'è il sospetto che stia recitando un ruolo all'interno della Casa di Cinecittà. Al momento per lei nessun voto in pagella. Da rivedere.