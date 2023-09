La puntata di U&D che è andata in onda giovedì 21 settembre, è stata quasi interamente dedicata a quelli che i fan avevano ribattezzato "Nicotelli". A distanza di un paio di mesi dalla loro rottura, Federico e Carola si sono ritrovati faccia a faccia davanti alle telecamere e sono emerse verità anche piuttosto scomode. Il tronista ha insinuato che Carpanelli avrebbe avuto comportamenti irrispettosi durante la loro conoscenza in tv, tant'è che gli spettatori già parlano in rete di "corna-gate".

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

"Mi ha lasciato lei e ho perso sette kg, sono stato il suo cagnolino", queste sono solo alcune delle forti dichiarazioni di Federico sull'ormai ex fidanzata Carola.

Il tronista è stato ospite della puntata odierna di U&D e, un po' a sorpresa, si è scagliato duramente contro la ragazza che ha scelto davanti alle telecamere la scorsa primavera.

Stando alla versione che ha fornito Nicotera, l'ex corteggiatrice se ne sarebbe andata dalla casa dove convivevano senza alcun preavviso, stanca di dover fare la vita di un'adulta quando ha solo poco più di vent'anni.

A mettere fine alla relazione nata in tv, dunque, è stata Carpanelli dopo aver assunto alcuni atteggiamenti che al compagno proprio non piacevano: andare a ballare in discoteca con un gruppo di sconosciuti o storcere il naso per qualsiasi progetto di coppia che lui volesse fare, tra gli altri.

L'accusa negli studi di U&D

Federico ha puntato il dito contro Carola anche quando ha sostenuto che gli avrebbe detto sì il giorno della scelta solo per cavalcare l'onda della popolarità.

"A te interessavano le copertine, non sei mai stata innamorata di me", ha sbottato il romano davanti alle telecamere di U&D.

Nicotera ha anche detto che l'ex fidanzata non avrebbe dovuto accettare l'invito della redazione per tutelare sé stessa e il loro rapporto ormai finito, ma la voglia di visibilità sarebbe stata più forte di tutto.

Carpanelli ha cercato di difendersi da tutte queste critiche, ma non è mai riuscita a giustificare alcuni suoi comportamenti durante e dopo la relazione.

L'ex tronista ha ammesso di aver sofferto tanto e di aver sperato in un ritorno di fiamma quando Carola ha accettato di vivere un'intimità con lui qualche settimana dopo essersi lasciati.

"Non ho mai avuto intenzione di tornare con lui, mi sono solo lasciata andare perché ho convissuto due mesi con questa persona", ha fatto sapere la giovane mentre gli opinionisti e il pubblico in studio le andavano contro.

La rivelazione sul passato a U&D

Uno dei momenti clou del confronto, però, è stato quello in cui Federico ha messo all'angolo Carola con una semplice domanda.

"Ti sei comportata bene durante il trono?", ha chiesto il romano guardando l'ex fidanzata negli occhi.

La studentessa, senza dare troppe spiegazioni, si è limitata a rispondere "no".

Gianni Sperti ha provato ad indagare su questa vicenda domandando alla corteggiatrice se durante il percorso in tv era interessata anche ad un altro uomo, ma lei ha negato.

Nicotera non ha voluto approfondire l'argomento nel rispetto del sentimento che prova tutt'ora per Carpanelli, ma i fan concordano nell'ipotizzare che il giovane potrebbe aver scoperto qualcosa sul passato dell'ex compagna.

Sui social network, infatti, c'è addirittura chi accenna ad un "corna-gate", come se Carola avesse mancato di rispetto a Federico quando non era ancora stata scelta.

Il faccia a faccia tra i due è terminato con il rifiuto dell'ingegnere ad un ballo con la ex: è stata Maria De Filippi a proporre questo avvicinamento per cercare di appianare i dissapori, ma lui ha preferito non farlo.