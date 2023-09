Sta tornando a farsi strada sul web un rumor che ha impazzato per tutta l'estate: Gemma Galgani potrebbe dire addio a U&D al termine dell'edizione in corso. Visto che è alla sua 13esima partecipazione consecutiva al dating-show, la torinese non rientrebbe più nei piani della redazione, pronta a cambiare il parterre dopo anni dedicati sempre ai soliti personaggi. La 73enne, però, potrebbe uscire di scena in coppia con il cavaliere che sta frequentando da circa un mese, il giovane Maurizio Laudicino.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Mentre negli studi di U&D va in scena la rivalità tra Gemma ed Elena per Maurizio, alcuni siti si occupano di quello che potrebbe accadere tra qualche mese, ovvero quando il programma di Canale 5 andrà in vacanza.

In queste ore, infatti, sul web ha ripreso a circolare un'indiscrezione che durante l'estate ha tenuto banco su blog e riviste: il futuro di Galgani lontano dalla televisione.

Anche se attualmente è ancora una protagonista assoluta del dating-show (Maria De Filippi dedica alle sue frequentazioni intere puntate), si vocifera che la torinese potrebbe dire addio al Trono Over a fine stagione.

Il prossimo maggio, dunque, i telespettatori potrebbero assistere all'uscita di scena della "regina" della versione senior del format, l'unica ad aver resistito nel parterre per oltre 13 anni senza mai rischiare una non riconferma.

I cambiamenti tra i senior di U&D

In questi ultimi giorni di settembre, dunque, è tornata in auge la voce sul possibile addio di Gemma al cast di U&D al termine dell'edizione 2023/2024, ovvero quella che ha debuttato su Canale 5 solo poche settimane fa.

A differenza di quello che si ipotizzava quest'estate, però, l'esperienza di Galgani nel Trono Over potrebbe concludersi con un lieto fine: la 73enne sarebbe intenzionata a lasciare il parterre da fidanzata e non da single.

Il candidato numero uno a fare coppia con la torinese, attualmente è Maurizio Laudinico: il cavaliere sta frequentando la dama da circa un mese e tra loro le cose vanno sempre meglio.

Anche se ha chiesto di poter conoscere altre signore (la prima con cui è uscito a cena è stata Elena), il 57enne non distoglie la sua attenzione da Gemma e dal loro rapporto sempre più stretto: dopo diversi appuntamenti senza alcun contatto, i due si sono baciati e hanno trascorso intere giornate insieme prima a Cagliari e poi a Livorno.

Chi va e chi resta a U&D

Quella sul possibile addio di Gemma a U&D, ad oggi è solo un'indiscrezione che gli addetti ai lavori non hanno confermato, anche perché la nuova edizione è iniziata da poco ed è troppo presto per parlare del cast dell'anno prossimo.

Alcuni indizi che potrebbero supportare questa teoria, però, arrivano dalle anticipazioni delle puntate che sono state registrate fino ad ora: sin da quando gli studi Elios hanno riaperto, nel parterre non si sono visti né Armando Incarnato né Riccardo Guarnieri.

I due storici cavalieri del Trono Over, infatti, sono assenti "non giustificati" (nel senso che né loro né la conduttrice hanno ancora spiegato perché non sono più in tv a cercare l'amore) da oltre un mese e il pubblico si sta convincendo che la loro avventura nel dating-show potrebbe essere giunta al capolinea.

Armando e l'ex fidanzato di Ida Platano, dunque, ad oggi non figurano nel cast di Uomini e donne e non si sa se riappariranno davanti alle telecamere in futuro per riprendere posto nel parterre o per un'ospitata, come è successo alla parrucchiera di Brescia che di recente è tornata in studio per aggiornare i telespettatori sulla sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza.