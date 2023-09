Terra Amara continua con nuove vicende appuntamenti su Canale 5 e le anticipazioni di giovedì 5 ottobre annunciano che, dopo la delusione per l'esigua eredità di Yilmaz, Mujgan non si darà per vinta e deciderà di affrontare Zuleyha. La dottoressa sarà certa che la sua rivale sappia dove suo marito aveva nascosto il denaro della vendita delle terre e la accuserà di aver rubato quei soldi, per tale motivo sarà cacciata subito dalla tenuta. Nel frattempo, Demir aiuterà Umit a sistemarsi a Cukurova nel modo migliore.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan in cerca di risposte sull'eredità

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che tra Mujgan e Zuleyha ci saranno ancora scintille. Dopo un breve periodo di tregua per la morte di Yilmaz, tra le due donne ricominceranno le forti discussioni e questa volta al centro di tutto ci sarà il denaro. Mujgan e sua zia Behice apprenderanno che la cifra che Yilmaz ha lasciato in eredità è davvero molto più bassa del previsto. Presto emergerà che Akkaya aveva venduto i suoi terreni ad Hunkar quando aveva intenzione di scappare con Zuleyha in Germania, ma non ci sarà traccia del denaro ricavato dalla vendita. Mujgan non potrà fare a meno di pensare che Zuleyha abbia le risposte a tutte le domande e si presenterà alla tenuta per parlare direttamente con lei.

Puntata di giovedì 5 ottobre: Zuleyha indignata

La puntata di Terra amara di giovedì 5 ottobre vedrà al centro delle scene Mujgan alle prese con l'eredità di Yilmaz. La dottoressa non si darà per vinta e non avrà intenzione di accontentarsi della cifra irrisoria che le ha lasciato suo marito. Mujgan andrà alla tenuta e chiederà di parlare con Zuleyha, tra lo stupore dei presenti.

La moglie di Demir chiederà alla dottoressa di seguirla nel suo studio per discutere più tranquillamente della questione Mujgan non perderà occasione per accusare Zuleyha di essersi impossessata del denaro di Yilmaz, visto che i 30 milioni ricavati dalla vendita dei terreni sembrano spariti nel nulla.

Demir offrirà il suo aiuto a Umit che andrà a vivere in uno dei suo appartamenti

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di giovedì 5 ottobre Zuleyha non avrà nessuna intenzione di lasciarsi accusare in casa sua. Mujgan sarà cacciata da villa Yaman senza aver ottenuto nessuna delle risposte di cui aveva bisogno. Nel frattempo, Demir scoprirà che Umit è in cerca di un alloggio coglierà al volo l'occasione per aiutare la nuova arrivata. Il signor Yaman era colpito dal fascino della dottoressa sin dal primo momento e quindi offrirà a Umit di andare a vivere in uno degli appartamenti di sua proprietà.