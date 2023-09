Da quando sono ripartite le registrazioni di U&D, Armando Incarnato ha fatto parlare di sé per la sua assenza temporanea in studio. Nelle ultime ore, però, alcuni attenti utenti di Instagram hanno scovato una Stories che Jeanette, ex storica del cavaliere, ha postato e poi rimosso pochi minuti dopo. In questo scatto in bianco e nero, si vedeva la ragazza guardare l'obiettivo e sorridere per la didascalia "mai stata single".

Aggiornamenti sul protagonista di U&D

Alcuni fan di U&D hanno segnalato ad Amedeo Venza che la ex di Armando sarebbe stata a casa di quest'ultimo la sera dell'8 settembre.

Anche se la Stories è sparita da Instagram pochi minuti dopo essere stata pubblicata, qualche follower è stato più veloce dalla ragazza e ha fatto lo screenshoot che poi è stato girato all'influencer pugliese.

Nell'immagine che i siti di Gossip stanno riportando sabato 9/09, si vede la storica ex di Incarnato in primo piano e sotto di lei la seguente didascalia: "Buenos dias. Curiosità: mai stata single".

Lo scatto in bianco e nero, però, è stato cancellato dalla bella Jeanette quasi subito ma i più attenti ne hanno fatto una copia per poter "indagare" sul luogo dove è stato realizzato.

Stando a quello che si vocifera in rete da qualche ora, la sudamericana avrebbe trascorso la serata nell'abitazione del suo ex, e questo lo si evincerebbe da un quadro che compare alle sue spalle nella Stories che poi ha rimosso dal suo account.

La stoccata della dama di U&D

"La ex di Armando ha postato questa Stories e l'ha tolta subito dopo. Questo perché si troverebbe a casa di Incarnato", ha spiegato Amedeo Venza nel riportare quest'indiscrezione ai suoi follower.

Il diretto interessato si è ancora esposto sui social network per motivare la sua mancata partecipazione alle riprese che si sono svolte tra il 24 agosto e il 6 settembre.

Anticipazioni prima puntata di U&D

La mossa di Jeanette di cancellare la foto che secondo alcuni fan di U&D potrebbe essere stata scattata a casa di Armando, fa riflettere soprattutto se associata alla frase "mai stata single" che la giovane aveva scritto accanto.

Per anni Incarnato si è dovuto giustificare sul rapporto che ha mantenuto con la sua storica ex, soprattutto quando agli opinionisti Gianni e Tina sono arrivate segnalazioni che lo volevano ancora legato sentimentalmente a lei.

Il diretto interessato ha sempre negato e Maria De Filippi non l'ha mai messo in discussione, non per questo motivo quantomeno.

Lunedì 11 settembre andrà in onda la puntata d'esordio della nuova edizione del dating-show, la prima di quattro senza Armando e Riccardo in studio. L'assenza dei due cavalieri nel parterre si è protratta in tutte le registrazioni che ci sono state fatte fino ad oggi.

Tra un paio di giorni, dunque, il pubblico di Canale 5 assisterà alla presentazione dei tronisti Brando, Cristian e Manuela, ma anche alle ospitate di Pinuccia e di tre coppie di Temptation Island. Confermate tre le dame Gemma, Roberta e Aurora, subito protagoniste di vivaci battibecchi tra loro e con li opinionisti.