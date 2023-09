Durante le prossime puntate de La Promessa, in onda su Canale 5, nascerà il bimbo di Pia, ma appena arriverà al modo avrà già il suo carico di problemi.

Il parto di Pia si rivela più difficile del previsto

Pia avrà diversi problemi durante la gravidanza. In primis Gregorio proverà ad avvelenarla in quanto non vorrà crescere un bambino non è suo, ma fortunatamente verrà salvata in tempo. Successivamente, quando tutto sembrerà procedere per il meglio, entrerà in travaglio prima del previsto, circa un mese prima.

Abel si adopererà subito per aiutarla e chiederà a Jana se vorrà assisterlo.

Secondo i suoi calcoli tutto dovrebbe procedere per il verso giusto, ma purtroppo sorgerà un altro problema. La dilatazione di Pia non procederà come previsto e Abel prenderà in considerazione l'eventualità di procedere con il taglio cesareo. Una procedura abbastanza rischiosa, visto che dovrebbe eseguirla proprio a La Promessa e non in ospedale.

Il bambino di Pia viene rapito poche ore dopo la nascita

Il bimbo, dopo diversi sforzi da parte della madre, nascerà in maniera naturale. Sarà in salute, ma non si potrà dire la stessa cosa della madre. Pia sarà in bilico tra la vita e la morte a causa di un'emorragia. Sarà talmente debole che perderà i sensi.

Abel e Jana faranno di tutto per aiutarla, mentre le colleghe del personale di servizio si prenderanno cura del bambino.

Quando arriverà il turno di Candela, però, accadrà qualcosa di strano: la donna si addormenterà e il bambino verrà rapito dalla culla.

Manuel arriva in soccorso di Pia

A La Promessa ci sarà il panico, nessuno avrà la benché minima idea di dove sia finito il bambino. Candela sarà disperata, perché si sentirà in colpa per quanto accaduto.

Non riuscirà più a mangiare e a dormire, e sarà talmente debole che faticherà anche a reggersi in piedi.

Romulo andrà alla guardia civile per denunciare il fatto, ma i gendarmi saranno chiari: non potranno fare nulla per ritrovare il bambino. Intanto Pia inizierà a stare un po' meglio, anche grazie a un medicinale prodigioso che Jana e Abel riusciranno a somministrarle dopo che Manuel andrà a recuperarlo a Puebla de Tera.

Jana e Abel provano a recuperare il bimbo in convento

A palazzo, però, qualcuno sa dove sia finito il bambino. Feliciano rivelerà a Teresa che il bimbo è in un convento e la domestica racconterà la cosa ai colleghi. Dopo varie insistenze Jana non riuscirà a nascondere la verità a Pia e le racconterà quanto accaduto al figlio. La donna vorrebbe andare a prenderlo in convento, ma sarà ancora molto debole.

Così Abel e Jana andranno dalle suore, ma dovranno trovare una scusa valida per poter riconoscere il bambino, che cosa si inventeranno?