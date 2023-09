Dopo l'esperienza a Temptation Island, Manuel Maura e Francesca Sorrentino sono stati ospiti a Uomini e Donne per dar vita ad un'ulteriore faccia a faccia.

Al termine della messa in onda del dating show, Manuel ha proposto alcune importanti riflessioni sul proprio account Instagram.

Le parole di Manuel

In alcune stories di Instagram, Manuel Maura è tornato a parlare della sua ex Francesca: “Ci tengo a ringraziare per l’affetto ricevuto e per chi ha creduto in me e visto la sincerità. Penso di trovarmi in un momento della vita molto particolare e confusionario.

Non vorrei mai perdere una donna rara come Francesca, ma fare un passo nei suoi confronti sarebbe farle ulteriormente del male. A oggi non sono convinto al 100% di quello che voglio purtroppo. Dico purtroppo perché sentimentalmente mi sento molto legato a lei non cerco una sua sostituta in nessun modo”.

“Nel momento in cui arriverò ad avere chiaro al cento per cento cosa voglio veramente nella vita, e se questo sarà direzionato verso Francesca, farò di tutto per recuperare e tornare con lei - ha proseguito sempre via social - Sempre se lei ancora ci sarà. Perché credo che ciò che mi unisce a lei sia un legame introvabile. Con questo messaggio non voglio dare false speranze o tenere Francesca legata a me.

È solo per fare chiarezza sul mio pensiero, giusto o sbagliato che sia. A oggi vorrei avere chiaro tutto, ma non è così. Sicuramente me ne pentirò, perché il tempo scorre e la vita degli altri va avanti. Mentre io sono bloccato in questa situazione interiore, ma non posso snaturarmi".

Le parole di Francesca

Terminata la puntata di Uomini e donne, anche Francesca Sorrentino ha pubblicato un pensiero tra le storie di Instagram: “Alcune ferite ci mettono un po’ a rimarginarsi.

La cura e l’amore di tutto ciò che io definisco casa è il tempo. Grazie infinitamente per tutto l’affetto e i complimenti che ricevo quotidianamente. Con l’augurio che io possa tornare al 100% a irradiare felicità”.

Maria De Filippi propone il trono a Sorrentino

Durante l'ospitata nel dating show di Canale 5, Maria De Filippi ha inoltre spiegato che le piacerebbe vedere Francesca Sorrentino sul trono.

Il motivo per cui non è arrivata la proposta in questa prima fase, è solo ed esclusivamente legato al fatto che la Signora di Mediaset non la vede ancora pronta ad intraprendere una nuova frequentazione. Prima di salutare i due ex volti di Temptation Island, la conduttrice ha fatto sapere a Francesca che quando si sentirà pronta a cercare una nuova relazione le porte di Uomini e Donne per lei saranno aperte.