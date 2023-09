La promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato spagnolo raccontano che Manuel, dopo essersi sposato con Jimena nonostante non ce ne fosse più bisogno per salvare le sorti economiche famigliari e della tenuta, non riuscirà mai a provare dei sentimenti per la vedova di Tomas. Il marchesino, anzi, finirà per incrinare sempre più i rapporti con Jimena e perderà la testa per Jana, nel frattempo il signorino starà per partire per lavoro destinazione Italia.

Jimena, però, lo tratterrà con l'inganno nella tenuta dicendogli di essere incinta di lui e, come se non bastasse, fingerà di avere un aborto. A giungere alla Promessa in occasione della falsa gravidanza di Jimena, intanto, sarà il dottor Abel e tale nuovo personaggio non passerà inosservato a Jana, la quale proverà a dimenticare in fretta Manuel per innamorarsi del medico. Quando, infine, il figlio di Alonso dirà a Exposito che presto si trasferirà a Madrid con Jimena, Jana si troverà tra due fuochi amorosi non essendo mai riuscita a dimenticare Manuel.

Manuel perderà la testa per Jana, ma Jimena gli dirà che aspetta un figlio da lui

Gli spoiler dello sceneggiato iberico evidenziano che il matrimonio tra Jimena e Manuel verrà celebrato nonostante, come dirà Alonso al figlio, non ce ne sarà di bisogno per salvare i disastri finanziari della famiglia de Lujan, così come della tenuta.

Anche Catalina e Jana proveranno invano a impedire tali nozze, ma il fatidico "si" arriverà puntale.

Questo legame sacrale, fondato dapprima su questioni di comodo e poi sulle menzogne di Jimena e Cruz, proseguirà in maniera claudicante perché Manuel finirà per invaghirsi di Jana e, al contempo, non riuscirà mai a provare dei reali sentimenti per sua moglie.

Quest'ultima, al fine di tenerlo legata a sé, dopo che il marchesino le dirà di essere prossimo alla partenza per l'Italia causa lavoro, fingerà di aspettare un figlio da lui. Notizia che stravolgerà i piani del signorino, il quale vorrà tenere fede alle sue responsabilità di futuro padre.

Jimena, sapendo di non poter mentire a lungo su una gravidanza, proverà a rimanere davvero incinta del coniuge, ma i tentativi della ragazza saranno vani, in quanto Manuel non riuscirà ad avere rapporti intimi con lei.

Messa alle strette dalla sua stessa bugia, Jimena fingerà di avere un aborto.

Jana si innamorerà del dottor Abel

Dopo il matrimonio tra Manuel e Jimena, Jana proverà in ogni modo a dimenticare il suo amato, ancor di più quando scoprirà che presto i neo coniugi avranno un figlio. A causa proprio di questa finta gravidanza, il marchesino contatterà Abel, medico suo amico che dovrà fare i controlli di rito a Jimena.

Il primo incontro tra Abel e Jana, però, non andrà molto bene, tanto che a intervenire al fine di portare il sereno ci penserà Manuel, il quale chiederà all'amico di essere più gentile con la domestica in futuro.

Lo switch della storyline avverrà, però, quando una vecchia amica di Jana, di nome Ramona, avrò bisogno di urgenti cure, così la figlia di Dolores penserà bene di contattare proprio Abel.

Questo secondo incontro tra il medico ed Exposito finirà per far capitolare l'inserviente, oramai cotta a puntino del dottore.

A rendere il tutto ancora più complicato per Jana, infine, ci sarà la notizia che riceverà da Manuel, il quale l'avvertirà che a breve lui e Jimena si trasferiranno a Madrid. A quel punto, Exposito si accorgerà di avere un debole sia per Abel e, al contempo, di non aver mai dimenticato Manuel.