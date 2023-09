"Sono ancora qui. Ormai mi devono abbattere"*, ironizza Mara Venier al suo arrivo a Viale Mazzini per presentare la quindicesima edizione di 'Domenica In', che tornerà in onda a partire dal 17 settembre, dalle 14 alle 17:10 su Rai 1.

La nuova edizione di Domenica In

La conduttrice spiega che quest'anno il programma dedicherà più spazio all'attualità: "Durante la pandemia ho intervistato diverse volte personaggi istituzionali, anche Giuseppe Conte". E non nasconde il suo desiderio: "Una bella intervista a Giorgia Meloni da donna a donna mi piacerebbe".

Il ritorno di 'Domenica In', programma di punta di Rai 1, è attesissimo. L'esordio è previsto per il 17 settembre, e già circolano voci sugli ospiti. La prima intervista sarà a Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane napoletano ucciso in una lite per un parcheggio. E ancora il regista Matteo Garrone, reduce del Leone D’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia, la cui intervista sarà preceduta da un'ampia pagina dedicata al cinema. Mara Venier dedicherà poi una lunga intervista alla storica band dei Pooh, al secolo Red Canzian, Roby Facchinetti, Dody Battaglia e Riccardo Fogli.

Mara Venier 'silura' alcuni ospiti

Nella conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Domenica In, Mara Venier ha parlato di alcuni retroscena del suo lavoro riguardanti gli ospiti: "Vengono a Domenica In e ti viene detto 'non gli chiedere questo, non gli chiedere quello'.

Poi vanno alla trasmissione Belve e raccontano di tutto".

La conduttrice, sempre molto apprezzata dal pubblico, ha precisato quanto sia importante la sua relazione con il pubblico, che sottolinea non averla mai abbandonata "anche quando mi sono stati tolti i programmi e quando non ero in onda. Ci sono momenti della vita in cui si provano dolori molto forti e se io vado in onda straziata dal dolore non mi va di prendere in giro nessuno.

Se sono qua dopo trent’anni vuol dire che la verità paga".

Tuttavia, nonostante l'affetto degli spettatori, Mara Venier ha annunciato che questa sarà molto probabilmente la sua ultima edizione di Domenica In: "Sono convinta, mai come questa volta, che questo sarà il mio ultimo anno a Domenica In. Non credo che finirò con questo lavoro, magari farò altro.

Domenica In è molto impegnativa".

Il futuro della conduzione del programma è ancora incerto, e Venier ha rivelato: "Non mi va di fare nomi su una mia ipotetica sostituta. Non vuole fare progetti a lungo termine su ciò che sarà il suo futuro lavorativo: 'Per me il futuro è adesso'."*

La conferenza stampa

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della 48° edizione di Domenica In, la quindicesima condotta da Mara Venier, il direttore Rai dell'intrattenimento Angelo Mellone ha salutato la "signora della domenica", e lei ha replicato: "Quest’anno ero convinta di lasciare Domenica In, ma non so dire di no. È il mio tallone d’Achille".

La conduttrice ha condiviso i momenti più esilaranti e bizzarri delle sue interviste, compresi alcuni episodi con ospiti famosi come Madonna o Arnold Schwarzenegger: "Una delle cose che mi diede più fastidio è quando intervistai Schwarzenegger, che era molto infastidito dall’auricolare per la traduzione.

Lui lo buttava per terra e il mio tecnico glielo raccoglieva ogni volta. Alla terza volta che lo buttò per terra, io rimasi impassibile e dissi al traduttore di tradurre questo: 'La prossima volta, mi alzo e lo mando a f******o'. Abbiamo finito l’intervista tranquillamente dopo quaranta minuti."

Il futuro della conduzione di Domenica In rimane un'incognita, anche se già si vocifera di un possibile avvicendamento con Barbara D'Urso.