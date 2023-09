Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono diventati genitori per la prima volta. In un post pubblicato su Instagram, l'ex tronista di U&D ha pubblicato uno scatto di famiglia (coprendo il volto della neonata). Nella didascalia, la giovane ha riservato delle parole dolcissime per la sua bambina e ha svelato il nome scelto per la figlia: Nora Belle. Lo scorso anno, la coppia si è trovata a superare una crisi ma poco dopo è tornato il sereno.

L'annuncio dell'ex tronista di U&D

Sara Shaimi ha dato alla luce la sua bambina. In un post pubblicato su Instagram, l'ex tronista di U&D ha messo la prima foto di famiglia seppur coprendo il volto della neonata.

Come didascalia, Sara ha utilizzato pochissime parole ma di una dolcezza infinita: "Prima era impossibile, anche solo immaginarlo. Quanto amore sei, Nora Belle".

Dal momento che Shaimi ha il profilo Instagram "chiuso" non è possibile visualizzare like e commenti, ma probabilmente si saranno complimentati tantissimi volti del dating show e fan che hanno sempre sostenuto la coppia anche nel momento più delicato.

Sara e Sonny hanno ritrovato la serenità

Sara e Sonny si sono conosciuti grazie a Uomini e Donne nel 2020: lei era seduta sul trono, mentre lui era arrivato nel programma in veste di corteggiatore. Uscita dal programma di Maria De Filippi, la coppia ha dimostrato di essere molto affiatata fino a dicembre 2023.

Tramite i social, il duo Shaimi-Di Meo aveva annunciato la rottura: in particolare, si era mormorato di uno scambio di messaggio "piccanti" da parte dell'ex corteggiatore con una ragazza.

Esattamente un mese dopo, la coppia ha annunciato di essere tornata insieme. Da quel momento Sara e Sonny hanno trovato la giusta sintonia, al punto che hanno deciso di convolare a nozze.

Pochi mesi dopo è arrivata la gioia della gravidanza.

Le dichiarazioni di Shaimi

Sara Shaimi aveva annunciato di essere in dolce attesa sul suo profilo Instagram. L'ex tronista di U&D ad aprile aveva scritto: "Eccoti qui, sei arrivato inaspettatamente come un uragano, travolgendoci di emozioni, ha avverato il nostro sogno più grande".

Inoltre aveva spiegato che lei e Sony avevano più volte fantasticato su come fosse diventare genitori, come fosse il visino del neonato al punto da scaricare un app per riprodurre l'ipotetica faccia del bambino. La coppia si era dilettata anche nel trovare un nome maschile e femminile per il bebè.

Nel momento in cui Sara aveva appreso di aspettare il suo primo bambino, non aveva nascosto l'emozione ma aveva anche ammesso di essere spaventata per paura di non essere all'altezza. Dal canto suo, anche Sonny Di Meo si era detto al settimo cielo per l'arrivo del primo figlio.