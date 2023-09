Prosegue l'appuntamento con Terra Amara su Canale 5 e le anticipazioni annunciano nuovi colpi di scena. Nella puntata di mercoledì 20 settembre, ci sarà molta preoccupazione per le condizioni di salute di Yilmaz, ricoverato in gravi condizioni. Ali Rahmet verrà a sapere che a salvare la vita al suo figlioccio è stato Demir, e gliene sarà per sempre grato. L'uomo continuerà anche a lavorare per arrivare al colpevole della morte di Hunkar. Nel frattempo, a villa Yaman, la nonnina Azize scambierà Sevda per la defunta sorella di Hunkar e Saniye sarà molto infastidita.

La moglie di Gaffur inizierà a pensare che per lei e la sua famiglia l'unica strada sia la Germania.

Anticipazioni di Terra amara: Zuleyha in ansia per Yilmaz dopo l'operazione

Le anticipazioni di Terra amara di mercoledì 20 settembre raccontano che in ospedale ci sarà molta paura per le sorti di Yilmaz. Dopo il grave incidente con l'auto, l'uomo sarà operato d'urgenza e per Zuleyha e Fekeli saranno momenti difficilissimi.

Dopo aver perso Hunkar, Ali Rahmet non riuscirà a pensare di poter perdere anche il suo figlioccio e sarà disperato. Alcuni uomini diranno a Fekeli che a salvare la vita a Yilmaz poco prima che l'auto esplodesse è stato Demir. Ali Rahmet sarà molto sorpreso nell'apprendere che Yaman ha rischiato la vita per il suo figlioccio e gliene sarà per sempre grato.

Inoltre, Fekeli, sarà più deciso che mai a trovare il responsabile per la morte di Hunkar.

Anticipazioni puntata di mercoledì 20 settembre: Saniye sempre più infastidita da Sevda

La puntata di Terra amara di mercoledì 20 settembre vedrà in primo piano anche Saniye. La donna noterà che la nonnina Azize ha scambiato Sevda per Hasene, la sorella di Hunkar morta molti anni prima.

La presenza sempre più determinata della ex cantante a villa Yaman diventerà insopportabile per Saniye che non riuscirà più a vedere il suo futuro a Cukurova. La donna valuterà la scelta di Gaffur di lavorare in Germania e penserà che la sua famiglia starebbe meglio se si trasferisse.

Zuleyha sarà molto grata a Demir che le sarà accanto

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di mercoledì 20 settembre Zuleyha potrà contare sul sostegno di Demir. Yilmaz sarà ancora in coma e i medici non saranno affatto ottimisti.

Zuleyha avrà il cuore spezzato e non potrà fare altro che piangere, ma Demir non la lascerà un attimo da sola. "Non ho parole per ringraziarti per quello che hai fatto per Yilmaz", dirà Zuleyha a suo marito. Se Demir non fosse intervenuto in tempo, infatti, Yilmaz sarebbe rimasto incastrato nell'auto andata a fuoco.