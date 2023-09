Sono trascorse più di due settimane da quando è trapelata la notizia che Riccardo e Armando non erano in studio alla ripresa delle registrazioni di U&D. Ad oggi sono quattro le puntate alle quali i due cavalieri non hanno partecipato, ma ancora nessuno si è esposto per spiegare se quest'assenza è temporanea o definitiva. Sossio Aruta, in un'intervista che ha rilasciato a Lollo Magazine, ha lasciato intendere che l'avventura del pugliese nel dating-show potrebbe essere finita e non per sua scelta.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Sossio Aruta ne ha avute per tutti durante l'intervista esclusiva: una delle risposte più interessanti che il napoletano ha dato, è quella sull'assenza di Riccardo alle prime quattro registrazioni del dating-show al quale anche lui ha partecipato alcuni anni fa.

Quando gli è stato domandato di esprimere un parere sulla mancata presenza di Guarnieri nel parterre 2023/2024 del Trono Over (che non si sa ancora se sia momentanea o definitiva), l'ex calciatore ha fatto sapere: "Per lui mi dispiace tantissimo, è diventato un mio amico".

"Meritava un'altra possibilità", ha aggiunto Sossio nell'intervista che Lollo Magazine ha reso pubblica nella tarda mattinata di oggi.

Le stoccate ai colleghi di U&D

Se per Riccardo ha speso belle parole, è sugli altri "veterani" del Trono Over che Sossio ha avuto qualcosa da ridire.

"Armando era ora che rimanesse a casa", ha tuonato il napoletano nella recente intervista. Secondo Aruta, infatti, Incarnato non avrebbe mai cercato l'amore in tv ma solo visibilità e con comportamenti che spesso sarebbero sfociati in gesti aggressivi e oltre la decenza.

Sul rientro di Barbara nel cast di U&D, invece, il compagno di Ursula ha detto: "Neanche lei troverà l'amore, va bene soltanto per il trash".

Le dichiarazioni più forti, però, Sossio le ha rilasciate su Ida: "Lei è falsa e costruita, anche la sua amicizia con Gemma è solo per convenienza". I due si sono conosciuti all'interno degli studi Elios alcuni anni fa e, stando a queste recenti affermazioni del cavaliere, non è mai nato un bel rapporto tra loro: ad alimentare l'astio dell'uomo nei confronti di Platano, potrebbe essere il legame che ha instaurato con Riccardo dopo la fine dell'esperienza in televisione.

Nuovi appuntamenti con tronisti e senior di U&D

L'unico storico personaggio del cast di U&D a cui Sossio ha risparmiato critiche e frecciatine, è il suo amico Riccardo, sul quale ha rilasciato dichiarazioni al miele che potrebbero confermare l'uscita di scena dal programma.

Le assenze di Guarnieri e Incarnato alle prime quattro registrazioni dell'edizione 2023/2024 del dating-show, però, non hanno ancora una motivazione ufficiale: Maria De Filippi non ha mai fatto accenno ai due in studio, e neppure i diretti interessati hanno ancora usato i social network (o le interviste) per spiegare perché non erano agli Elios al rientro dalle vacanze.

Lunedì 11 settembre, dunque, debutterà la nuova stagione di Uomini e donne: su Canale 5 sarà trasmessa la prima puntata, quella che è servita per presentare i tre tronisti e il parterre di dame e cavalieri.

Tra gli ospiti dell'esordio, troviamo: Pinuccia per la promozione della sua canzone, Mirko e Perla, Gabriela e Giuseppe, Francesca e Manuel di Temptation Island. Queste tre coppie (in realtà solo una è rimasta unita dopo il falò di confronto definitivo) si sono confrontate davanti alle telecamere e sotto l'occhio attento di Filippo Bisciglia.