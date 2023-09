Dal 2 al 6 ottobre saranno trasmesse nuove puntate di Uomini &Donne, che Maria De Filippi ha registrato circa due settimane fa agli studi Elios. Le anticipazioni che circolano in rete da un po', dunque, fanno sapere che alcune dame del Trono Over si sono lasciate andare a baci appassionati: Gemma con Maurizio, Aurora con Marco, Barbara con Alessio. Sul fronte giovani, una segnalazione su Carlo ha scosso Manuela, favorendo un suo avvicinamento a Michele.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Nell'attesa che Gemma si confronti con la "rivale" Elena negli studi di U&D, i telespettatori stanno per assistere a quello che è successo circa 15 giorni fa tra i protagonisti dei troni Classico e Over.

Le anticipazioni delle puntate del dating-show che saranno trasmesse in tv da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre, infatti, fanno sapere che Galgani è riuscita nel difficile intento di far lasciare andare Maurizio: dopo aver soggiornato per un weekend a Cagliari e dopo un bel po' di appuntamenti, tra i due è scattato il bacio.

La torinese non ha trattenuto l'emozione quando ha raccontato del primo contatto fisico con il cavaliere che le fa battere il cuore dell'inizio della stagione, l'unico ad aver attirato la sua attenzione al rientro dalla lunga pausa estiva.

Nonostante questo avvicinamento fisico, Laudicino chiederà di poter frequentare anche altre signore e la prima con cui uscirà a cena sarà Elena.

Nuove conoscenze per i senior di U&D

Gemma non è l'unica dama del Trono Over che la prossima settimana racconterà di baci e dolci avvicinamenti.

Tra il 2 e il 6 ottobre, infatti, il pubblico di U&D assisterà anche alle puntate in cui Aurora ha fatto sapere di essersi scambiata tenere effusioni con Marco: dopo essersi visti qualche volta lontano dalle telecamere, i due hanno deciso di lasciarsi andare.

Anche Barbara ha ribaciato Alessio (c'era già stato un timido approccio nei giorni precedenti) nonostante non approvi che stia conoscendo anche Claudia.

Insomma, tre "veterane" del cast del dating-show hanno frequentazioni ben avviate e che potrebbero portare alla loro uscita di scena in coppia: se Galgani e Tropea stanno cercando il principe azzurro da tanti anni, De Santi è rientrata nel parterre solo da un mese e dopo una lunga assenza.

Novità sui ragazzi di U&D

Passando al Trono Classico, le prossime puntate di U&D saranno dedicate soprattutto al percorso di Manuela.

La pugliese ha già selezionato i due corteggiatori con i quali si è trovata meglio in esterna, ma su uno di loro sono sorti diversi dubbi a causa di una segnalazione che è arrivata alla redazione.

In studio, infatti, si è parlato di Carlo e di alcune confidenze che avrebbe fatto lontano dalle telecamere su Carriero: il ragazzo avrebbe detto di non essere affatto interessato alla tronista ma di uscire con lei solo per un tornaconto di visibilità.

La protagonista del dating-show non ha nascosto le perplessità che sono nate in lei dopo aver letto alcuni messaggi sul suo spasimante, soprattutto perché lei fa fatica a fidarsi degli altri e questo genere di situazioni la bloccano.

Tra i due c'è stato un vivace botta e risposta e Carlo è apparso addirittura infastidito dall'atteggiamento dubbiosi di Manuela.

A difendere il giovane, però, ci hanno pensato Gianni Sperti e Tina Cipollari: gli opinionisti del programma di Canale 5, infatti, non hanno creduto a questa segnalazione (hanno detto che non ci sarebbero abbastanza prove per ritenerla attendibile) e quindi hanno esortato la pugliese a portare avanti la conoscenza con quello che ad oggi è l'unico "rivale" dell'amatissimo Michele Longobardi.